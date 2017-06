Mittelstreckler Gerhard DM-Siebter

LEVERKUSEN. Bei den U23-Meisterschaften der deutschen Leichtathleten sahnte Läuferin Konstanze Klosterhalfen aus Königswinter-Bockeroth mit der 3x800-Meter-Vereinsstaffel des TSV Bayer 04 Leverkusen ihren nächsten nationalen Titel ab.

Von Holger Teusch, 22.06.2017

Siebter der 800-Meter-Einzelentscheidung der Männer wurde Dennis Gerhard. 1:53,27 Minuten: So schnell wie noch nicht in der aktuellen Freiluftsaison war der Mittelstreckler des LAZ Puma Rhein-Sieg unterwegs. Als zweiter Einzelstarter der Region Bonn-Rhein/Sieg-Ahr belegte Jonas Götte (LG Kreis Ahrweiler) in 15:03,98 Minuten über 5000 Meter den neunten Platz.

Die komplett aus U 20- und U 18-Jugendlichen bestehende 4 x 100-Meter-Staffel des LAZ schied im Vorlauf aus. In 43,57 Sekunden kamen Alexander Norbert Dreesbach, Florian Hamacher, Konstantin Lwowski und Vincent Lehnen aber bis auf 0,65 Sekunden an ihre Saisonbestleistung heran.

Als „Abschluss eines Tempowochenendes in Vorbereitung auf die anstehenden Aufgaben“ bezeichnete Konstanze Klosterhalfens Trainer Sebastian Weiß den Auftritt seines aus Königswinter stammenden Schützlings in der Leverkusener 3 x 800-Meter-Staffel.

Als Schlussläuferin sicherte Klosterhalfen dem Team (6:23,63 Minuten) mit großem Vorsprung den Titel. Wie gewohnt rannte "Koko", was das Zeug hielt. Ihren Abschnitt spulte die 20-Jährige in exakt zwei Minuten ab. Einsame Klasse!