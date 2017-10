3. Liga Volleyball

Lüneburg. Der TuS Mondorf unterliegt zwar dem SVG Lüneburg II in 2:3-Sätzen, freut sich aber über den überraschenden Punktgewinn.

Von Yannick Lemke, 15.10.2017

Auf der langen Rückfahrt war die Stimmung im Bus des Volleyball-Drittligisten TuS Mondorf trotz der Niederlage beim SVG Lüneburg II kaum getrübt. Manager Klaus Utke fasste es so zusammen: „Hätte uns vor der Partie jemand einen Punkt angeboten, hätten wir ihn wahrscheinlich direkt genommen.“ Vor der Saison hatte der Gegner aus Norddeutschland klar den Aufstieg in die 2. Liga als Saisonziel formuliert.

Dass ein Top-Team auf einen Liga-Neuling traf, war dem Spielverlauf nicht zu entnehmen. Zwar führte Lüneburg lange im ersten Satz, die Mondorfer kämpften sich aber zurück und entschieden den Abschnitt in der Verlängerung für sich. Mit Ausnahme des zweiten Satzes, den die Gastgeber deutlich gewannen, entwickelte sich ein hochklassiges und knappes Spiel. Bis in den Tiebreak zeichnete sich kein Qualitätsunterschied ab.

Auch im entscheidenden fünften Satz blieb es lange knapp, kurz vor Ende stand es 13:13. Dann brachte eine kleine Unstimmigkeit der Schiedsrichter die Mondorfer aus dem Konzept, was die Hausherren nutzten. „Wir waren so nah dran, dann will man natürlich auch gewinnen“, so Klaus Utke.

Insgesamt sind die Mondorfer je-doch zufrieden, aus den ersten vier Partien holten sie sieben Punkte und halten sich in der oberen Tabellenhälfte auf. Am nächsten Samstag steht ein Heimspiel gegen die VSG Ammerland an.