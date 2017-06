27. Auflage des Bonn-Triathlons

Bonn. Max Rendschmidt kann's auch ohne Kanu: Der Doppelolympiasieger von Rio und Triathlon-Novize stieg als einer der ersten 30 Teilnehmer nach 3,8 Kilometern Schwimmen aus dem Rhein.

Von Thomas Heinen., 11.06.2017

Einen Tick schneller war der jüngere Bruder Kai Rendschmidt, ebenfalls zum ersten Mal beim SWB Energie und Wasser Triathlon am Start.

Während es bei Rendschmidt auf den 3,8 Kilometer Schwimmen, 60 Kilometer Rad durchs Siebengebirge und der 15 Kilometer langen Radstrecke entlang des Beueler eher ums Ankommen bei der mittlerweile 27. Ausgabe des Bonn Triahlons geht, kämpfen der zweifache Bonn-Sieger Johann Ackermann aus Köln, Vorjahressieger Luca Heerdt aus Münster und die Kollegen aus der Gruppe der Triathlon-Profis um den Sieg.

Schnellschwimmer Ackermann stieg unterhalb der Kennedybrücke als Zweiter aus dem Wasser. Einen Tick schneller war Simon Jung aus Siegen. Die beiden hatten in einer Gruppe mit Horst Reichel und Julian Fritzenschaft als erste Schwimmer aus der Topgruppe angelandet. 1100 Triathleten plus die rund 500 Staffelteilnehmer hatten bei besten Bedingungen am Morgen den Bonn Triathlon in Angriff genommen.