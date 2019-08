Kanu-WM in Ungarn

Bonn. Der Bonner Kanute Max Rendschmidt hat im ungarischen Szeged seinen WM-Titel im Kajak-Vierer verteidigt. Caro Arft aus Rheidt wurde im Kajak-Vierer der Frauen Sechste.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.08.2019

Erleichtert schlug Max Rendschmidt mit der Hand auf das Wasser, klatschte mit seinem Teamkollegen Ronny Rauhe ab und ballte die Faust in der Luft. Der 25-jährige Bonner hat im ungarischen Szeged mit seinen Teamkollegen Tom Liebscher, Rauhe und Max Lemke den Titel über die 500 Meter im Kajak-Vierer verteidigt. Das deutsche Boot wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Dennoch war die Erleichterung Rendschmidt anzusehen.

Der deutsche Vierer erwischte im Endlauf einen perfekten Start übernahm sofort die Führung und fuhr einen kleinen Vorsprung heraus. Das spanische Boot holte jedoch auf und lag bei der 250-Meter-Marke nur noch drei Hundertstel zurück. Nur wenige Meter später schob sich das Team von der iberischen Halbinsel an Rendschmidt und Co. vorbei. Das deutsche Quartett erhöhte die Schlagzahl, überholte das spanische Boot und fuhr dann doch einen deutlichen Vorsprung heraus. Damit verteidigte Rendschmidt nicht nur zum zweiten Mal den WM-Titel über diese Distanz der Ramersdorfer löste auch das Olympia-Ticket.

Das hat auch Caro Arft in der Tasche. Die Freude über die Qualifikation hielt sich bei der 23-jährigen Sportstudentin allerdings in Maßen. "Das sind schon gemischte Gefühle", sagte Arft. "Zum Einen ist es natürlich super, dass wir vier Quotenplätze für die Spiele geholt und das Ticket für Tokio in der Tasche haben. Auf der anderen Seite ist die Enttäuschung über die verpasste WM-Medaille schon groß." Denn auch die Kanutin, die wie Rendschmidt noch immer Mitglied des WSV Blau-Weiß Rheidt ist, hatte sich nach dem Weltcup-Erfolg im Juni in Duisburg Edelmetall angestrebt. Bei der WM reichte es nicht. "Wir müssen uns eingestehen, dass wir offenbar von den Einzelleistungen nicht stark genug sind, um in der Weltspitze mitzufahren", so Arft. "Das spornt aber umso mehr für den Winter an, jetzt noch einmal richtig an den Schwächen zu arbeiten."

Die erste WM war für Arft dennoch ein besonderes Erlebnis. "Das war schon gigantisch", sagte Arft. "So eine Kulisse für eine Randsportart ist schon toll. Ich habe den Endlauf sehr genossen." Jetzt geht es für Rendschmidt und Arft nach Brandenburg. Dort finden am Mittwoch die deutschen Meisterschaften statt. Es folgt Im September ein Testwettkampf in Tokio. Beide Kanuten der KG Essen sind mit dabei. Ob sie trotz gelöstem Olympia-Ticket dann auch im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in der japanischen Hauptstadt an den Start gehen, steht aber nicht fest. Die Olympia-Tickets sind boots- und nicht namens-gebunden. Rendschmidt dürfte mit seinem insgesamt fünften WM-Titel jedoch gesetzt sein.