Köln. Zuletzt hatten sich die Gespräche mit dem Angreifer immer weiter in die Länge gezogen. Nun hat Mathis Olimb eine Offerte des KEC ausgeschlagen.

Von Tobias Carspecken, 19.06.2018

Die Kölner Haie müssen auf ihren Wunschstürmer verzichten. Mathis Olimb (32) hat eine Offerte des KEC ausgeschlagen. Statt eines Engagements in der Deutschen Eishockey Liga wechselt der Center innerhalb der schwedischen SHL vom Linköping HC zu Skelleftea AIK. Die Absage des norwegischen Nationalspielers, den die Haie im Mai bei der Weltmeisterschaft in Dänemark intensiv beobachtet hatten, kam am Ende nicht mehr überraschend. Zuletzt hatten sich die Gespräche mit dem Angreifer, an dem auch die Eisbären Berlin interessiert gewesen sein sollen, immer weiter in die Länge gezogen.

„Wir haben uns wochenlang um Mathis Olimb bemüht. Deshalb ist es für uns unerfreulich, dass er nicht kommt“, nahm KEC-Coach Peter Draisaitl den geplatzten Transfer geknickt zur Kenntnis. Nach Olimbs Korb sind im Kölner Kader weiterhin zwei Plätze frei, die beide mit Importspielern besetzt werden dürften. Neben einem Center wird auch noch ein Flügelstürmer gesucht. Derweil wechselt Angreifer Justin Shugg, mit dem sich die Haie nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten, zu Meister EHC Red Bull München.