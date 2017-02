05.02.2017 Ingolstadt. Erfolg für die Swisttaler Taekwondoka: Martin Stach hat bei den Deutschen Meisterschaften in Ingolstadt den Titel gewonnen.

Die Erfolgsstory der Swisttaler Taekwondoka hat ein neues Kapitel: Ein Jahr nach dem Erfolg von Celina Proffen hat nun Martin Stach den Deutschen Meistertitel gewonnen. Der 18-Jährige setzte sich in der Gewichtsklasse bis 74 Kg im Finale gegen Marlick Leigh souverän mit 17:8 durch. "Das ist für mich eine großartige Bestätigung. Ich bin bei allem was ich mache auf dem richtigen Weg", so Stach.

Bereits im ersten Kampf zeigte Stach seine ganze Klasse und bezwang Rasi Moussi mit 23:0. Im Halbfinale ging es ein wenig enger zu. Dort setzte sich Stach gegen Andy Kämpf mit 14:12 durch, bevor er das Finale eindeutig gewann. "Ich weiß zwar, was ich kann und als ich gesehen habe, wer alles am Start ist, wusste ich, dass ich eine Chance habe. Aber ich gehe nie zu selbstsicher in einen Kampf", so Stach. Die beiden Medaillenkandidatinnen Yanna Schneider und Pia Leonhardt waren krankheitsbedingt nicht am Start.

Für den OTC Bonn gewann unterdessen Khaled Sharif in der Klasse bis 54 Kg die Bronzemedaille. (Simon Bartsch)