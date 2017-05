Badminton in Bonn

Marc Zwiebler, aufgenommen in Aktion bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.

BONN. Badminton-Ass Marc Zwiebler spielt bald wieder für seinen Stammclub 1. BC Beuel. In der Spielzeit 2017/18 wird der Ex-Europameister und deutsche Rekordchampion wieder für den Bonner Bundesligisten um Punkte kämpfen.

Der Bonner Jung' kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Marc Zwiebler, der seit 2014 für den amtierenden deutschen Mannschaftsmeister 1. BC Bischmisheim aufschlägt, wird nach Informationen des General-Anzeigers das Team des 1. BC Beuel in der kommenden Saison verstärken. „Noch ist es nicht offiziell“, sagte Zwiebler auf Anfrage, bestätigte aber, „dass der Wechsel im April angebahnt worden ist“. Vonseiten des 1. BC Beuel könne „bis Abschluss der Bundesligasaison keine Aussage getroffen werden“, hieß es von Vereins-Sprecher Andreas Kruse.

Zwieblers aktueller Club, der amtierende deutsche Meister 1. BC Bischmisheim, will am 13./14. Mai beim Final Four in Bad Hersfeld mit dem Bonner seinen Titel verteidigen und hatte die Bekanntgabe des Wechsels offenbar für das Finalwochenende geplant. Dem saarländischen Rundfunk antwortete Zwiebler am Dienstag auf die Frage nach seiner Vereinszukunft ausweichend: „Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich mich auf das Final Four konzentrieren.“

Seit 2014 geht der 33-Jährige für Bischmisheim auf Punktejagd – er hatte damals dem Werben des Vereins aus dem Saarbrücker Vorort nachgegeben. Sein Wechsel war logisch, weil der Ur-Beueler Zwiebler seit Beginn seiner internationalen Karriere den größten Teil seiner Trainingsarbeit am dortigen Bundesstützpunkt verrichtete. Dennoch hatte er seinem Stammverein jahrelang die Treue gehalten.

Ebenso nachvollziehbar ist nun Zwieblers Rückkehr zu seinen Wurzeln. Am Rande der Europameisterschaften im dänischen Kolding hatte der dreimalige Olympiateilnehmer Ende April bekanntgegeben, dass er nach der laufenden Saison seine internationale Karriere ausklingen lasse. „Ich muss das Leben nach dem Leistungssport in Angriff nehmen“, sagte Zwiebler jetzt dem GA. Seinen Lebensmittelpunkt will er wieder ins Rheinland verlegen und nach Abschluss seines Wirtschaftsstudiums auch seine berufliche Zukunft vorantreiben. Zudem möchte er sich in die Athletenkommission des internationalen Badminton-Verbandes wählen lassen.

Der 1. BC Beuel hat eine ernüchternde Saison mit verpasster Playoff-Teilnahme hinter sich. Auf Zwieblers Rückkehr fußt nun die Hoffnung, trotz der Abgänge von Eva Janssens und Raphael Beck in der kommenden Saison ein konkurrenzfähiges Bundesligateam zu stellen. Zwiebler, aktuell als bester Deutscher noch 16. der Weltrangliste, ist als Führungsfigur für einen Neuaufbau prädestiniert.