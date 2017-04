BONN. Für den Bonner Motorsportler lief es in dieser Saison bisher nicht so gut. An diesem Wochenende will er zusammen mit Luca Stolz im ADAC GT Masters in Oschersleben angreifen.

Von Oliver Ermert, 29.04.2017

An diesem Wochenende startet die ADAC GT Masters in Oschersleben in ihre elfte Saison. Knapp 30 GT-3-Fahrzeuge werden an den Start gehen. In der Liga der Supersportwagen ist auch Luca Ludwig mit einem neuen Teamkollegen im Zakspeed-Mercedes dabei. Nach einem eher holprigen Start in die diesjährige Motorsport-Saison hofft der Bonner auf die Wende.

Die Vorzeichen sind gut für Ludwig. Mit insgesamt vier Siegen in Oschersleben ist er der erfolgreichste ADAC-GT-Masters-Pilot auf diesem Kurs. Er gewann 2009 beide Rennen und jeweils einen Lauf 2010 und 2016. Auch den Rundenrekord (3,7 km) hält der 28-Jährige: 1:27,323 Minuten. Einen Erfolg könnte Ludwig gut brauchen. Bisher verlief das Jahr für ihn bescheiden.

Wegen einer Virusinfektion musste er die Teilnahme am ersten Lauf zur VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring ebenso absagen wie die ADAC-GT-Masters-Testfahrten in Oschersleben. Stattdessen gab es am vergangenen Wochenende zur Vorbereitung einen Start in der Blancpain-Serie im italienischen Monza. Hier schied der Zakspeed-Mercedes aufgrund eines Defekts vorzeitig aus. Ein geplanter Start in einem Nissan beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring Ende Mai ist geplatzt. Die Japaner haben den Einsatz abgesagt.

„Ich kann die Kräfteverhältnisse in der ADAC GT Masters im Vorfeld nicht abschätzen“, gibt der Bonner zu. Neue Teams und zahlreiche Fahrerwechsel haben die Karten neu gemischt. Ludwig teilt sich das Cockpit seines Zakspeed-Mercedes mit Luca Stolz. Sein bisheriger Partner Sebastian Asch verließ das Team und wird fortan für das Team BWT Mücke starten. Stolz begann seine Motorsportkarriere 2007 im Kartsport, sammelte Erfahrungen in der ADAC Formel Masters und in der Formel 3. Seit 2014 ist er eine feste Größe in Cockpits von GT-3-Rennwagen.

„Er ist ein aggressiver Fahrer. So etwas haben wir gesucht“, sagte Luca Ludwig. Das gemeinsame Saisonziel der beiden Lucas ist der Gewinn der Meisterschaft. Ein Sieg in Oschersleben steht auf dem Wunschzettel dagegen noch nicht ganz oben. „Wer zu Saisonbeginn gewinnt, dessen Auto wird durch BoP für den Rest des Jahres eingebremst“, so die Befürchtung des Bonners.

Durch die sogenannte „Balance of Performance“ (BoP) soll sichergestellt werden, dass die Rennwagen im Feld über ein möglich gleiches Leistungsvermögen verfügen und es damit spannend bleibt. Die Marke, die überlegen erscheint, bekommt Zusatzgewichte, einen kleineren Luftmengenbegrenzer oder ein anderes Handicap verpasst. „Man muss peu à peu Punkte sammeln. Eine Meisterschaft gewinnt man nicht im ersten Rennen“, findet auch Teamchef Peter Zakowski.

Sport 1 überträgt die Rennen am Samstag und Sonntag jeweils ab 13.15 Uhr live. Jeweils um 13 Uhr gibt es einen Vorbericht.