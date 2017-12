Siegburg/Hennef. Am vorletzten Hinrundenspieltag der Fußball-Mittelrheinliga kommt es am Sonntag im Siegburger Walter-Mundorf-Stadion zum lokalen Duell zwischen Gastgeber SSV 04 und dem souveränen Spitzenreiter FC Hennef.

Von Harald Stroß, 01.12.2017

„Schönes Wetter, möglichst viele Zuschauer und am Ende ein 10 zu 9 für uns“, so stellt sich Kinan Moukhmalji, der Trainer des Siegburger SV, einen rundum gelungenen Derby-Nachmittag vor. Mit dem knappen aber verdienten 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Hilal Maroc Bergheim am Dienstagabend schoben sich die Kreisstädter wieder auf Rang vier vor und schafften damit die Basis für ein spannendes Derby. „Vor dem, was die Hennefer im Moment machen, kann ich nur den Hut ziehen. Aufgrund der Tabellensituation und in Anbetracht des Laufes, den sie im Moment haben, sehe ich Hennef zwar im Vorteil, aber wir haben auch etwas zu bieten, und werden so gut es geht dagegen halten“, zeigt der SSV-Coach Respekt vor dem was die Gäste bisher geleistet haben, wirft ihnen aber gleichzeitig den Fehdehandschuh hin. Optimistisch stimmt ihn vor allem die immer besser werdende Personallage. Am Dienstag mussten nur Florian Hahn und Markus Wipperfürth passen. Selbst der wochenlang verletzte Felix Heinz saß als potenzielle Alternative wieder auf der Bank.

Dass der Hennefer Trainer Sascha Glatzel eine andere Vorstellung vom Ausgang der Partie hat, ist verständlich. Die seinem Team von Siegburger Seite auferlegte Favoritenbürde weist er aber von sich. „Ich sehe eher ein 50:50-Spiel“, sagt er und könnte auch mit einem Punkt gut leben. „Wenn ich an das Pokalspiel in Siegburg denke, das wir völlig zurecht verloren haben, weiß ich, dass am Sonntag eine ganz große Herausforderung auf uns wartet“, sagt er in Erinnerung an das jüngste Aufeinandertreffen, bei dem die Kreisstädter seine Mannschaft mit 2:0 aus dem Wettbewerb warfen. Die Generalprobe für das Derby, ein Testspiel gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter SV Wachtberg, bei dem Glatzel in erster Linie Spielern Praxis ermöglichte, die sonst nicht so häufige zum Einsatz kommen, gewannen die Hennefer am Samstag klar mit 4:0.

Auf seinen „Sechser“ Bünyamin Kilic, der sich in der Partie gegen die SpVg Wesseling-Urfeld einen Muskelfaserriss zuzog, muss Glatzel verzichten – und damit erstmals seine seit neun Meisterschaftsspielen siegreiche Startformation ändern.