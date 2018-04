18. Deutsche Post Marathon

Der Bonn-Marathon zieht jedes Jahr Tausende von Läufern an.

Bonn. Mehr als 13700 Sportler sind am Vormittag bei der 18. Auflage des Deutsche Post Marathon Bonn gestartet. Begleitet wurden sie von Sonnenschein und den Anfeuerungsrufen der Zuschauer. Wir tickern weiterhin live.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.04.2018

Bereits zum 18. Mal findet in der Innenstadt der Deutsche Post Marathon statt. Mit 13730 Athleten gibt es einen neuen Teilnehmerrekord. Während der Halbmarathon bereits entschieden ist und die letzten Läufer im Ziel eintrudeln, befinden sich die Marathonis noch auf der Strecke. Es wird mit einer Zielankunft von etwa 13 Uhr gerechnet.

Auch in diesem Jahr sind wieder Staffeln, Inline-Skater und Handbiker mit dabei. In der Staffel gehen Oberbürgermeister Ashok Sridharan und die Schuaspielerin Lizz Baffoe. Leichte Schauer hatten in den Morgenstunden für nasse Strecken gesorgt. Pünktlich zum Start der Halbmarathonis zeigte sich aber die Sonne. Die Höchsttemperatur wird für Bonn mit 19 Grad vorausgesagt.

Es berichten für Sie: Bernd Joisten, Thomas Heinen, Sebastian Knauth und Simon Bartsch. An der Kamera sind Christine Siefer, Johannes Weber, Wolfgang Henry und Boris Hempel für uns im Einsatz.