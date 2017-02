Rheinbach. Sarah Liegmann ist auch im neuen Jahr nicht zu stoppen. Die mehrfache Kickbox-Junioren-Weltmeisterin gewann gleich in drei Kategorien bei den German Masters.

Von ga, 19.02.2017

Sarah Liegmann hat bei den German Masters in Meerbusch gleich drei Titel gewonnen. Die 15-jährige Schülerin aus Rheinbach trat in drei Kategorien an und blieb ungeschlagen. In der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm holte Liegmann die Titel in den Kategorien Leichtkontakt und Kick Light.

Im Vollkontakt hatte es die 15-Jährige mit einer zehn Kilogramm schwereren Kontrahentin zu tun, ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Liegmann bezwang die Gegnerin bereits in der ersten Runde durch technischen K.o. "Ein technischer K.o. in der ersten Runde ist immer etwas besonders. Ich bin sehr glücklich", sagte Liegmann.