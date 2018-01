Trier. Wie im Vorjahr ist die Bockerotherin Konstanze Klosterhalfen beim Trierer Silvesterlauf nicht zu schlagen. Auch der Bonner Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt läuft an der Porta Nigra.

Von Holger Teusch, 02.01.2018

Konstanze Klosterhalfen ist nicht nur Deutschlands schnellste Läuferin auf allen Strecken von 800 bis 5000 Meter, seit dem Silvesternachmittag ist sie auch Partylauf-Queen. Als Partyrennen bezeichnete Sylvia Mmboga Medugu angesichts der Feierstimmung entlang des ein Kilometer langen Rundkurses den Trierer Silvesterlauf. Nach ihrem zweiten Sieg in Deutschlands ältester Stadt ist Klosterhalfen also sozusagen die Partylauf-Königin. „Man hat gemerkt, dass bei dem milden Wetter noch mehr Zuschauer kamen und ich glaube, es war noch lauter als letztes Jahr. Wenn man an den Sambatrommlern vorbeilief, hat man automatisch schneller gemacht“, erzählte Klosterhalfen.

Als stärkstes Frauenfeld bei einem Straßenlauf, das er je gesehen habe, bezeichnete Rennmoderator Wolf-Dieter Poschmann die Konkurrenz im Rennen über fünf Kilometer. Fast die gesamte deutsche Spitze, unter anderem mit der für den Verein Silvesterlauf Trier startenden Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause, dazu etliche afrikanische und europäische Asse, stand neben Klosterhalfen an der Startlinie. „Eigentlich wollte ich wieder schnell loslaufen. Dann habe ich aber doch lieber abgewartet und geguckt, was die anderen so machen“, berichtete die 20-Jährige, dass sie ihre übliche Taktik spontan abänderte.

Vor allem die Äthiopierin Melat Yisak Kejeta (Dritte in 15:51 Minuten hinter Salome Nyirarukundo aus Ruanda (15:50)), die in Deutschland erfolgreich Asyl beantragt hat und für Kassel startet, habe sie nicht einschätzen können, erklärte Klosterhalfen, die mit ihrem Spitznamen Koko als Startnummer lief. Aber die ersten drei Kilometer seien ihr leicht gefallen. „Zwei Runden vor Schluss habe ich mir dann gesagt: Lauf mal!“

Die aus Königswinter-Bockeroth stammende und für Leverkusen startende Hallen-Vizeeuropameisterin riss sofort eine Lücke zu ihren Konkurrentinnen. In 15:34 Minuten war Klosterhalfen 31 Sekunden schneller als bei ihrem Vorjahressieg.

„Ich gehe positiv gestimmt ins neue Jahr“, sagt sie. Bereits am Mittwoch fliegt sie ins Trainingslager nach Monte Gordo in Portugal. „Da wird dann die Hallensaison spezifisch vorbereitet.“ Gut möglich, dass sie auch wieder auf Gesa Krause trifft. Deutschlands Läuferin des Jahres 2017 fehlten bei ihrem Heimrennen nach einem Skilanglauf-Trainingslager noch die speziellen Laufeinheiten. Die Hindernislauf-Europameisterin belegte in 16:39 Minuten den 13. Platz.

Gefeiert wurde aber gemeinsam in Trier. „Das Feuerwerk an der Porta Nigra ist immer wieder ein tolles Bild“, schwärmt Klosterhalfen. Auch wenn nicht Eliteläufer, sondern Kanute, feierte auch Max Rendschmidt in Trier mit. Die Stimmung beim Jedermannlauf sei toll gewesen, berichtete er, acht Kilometer in 38:41 Minuten auf dem Trockenen aber auch anstrengend.