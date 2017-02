Leichtathletik

Königswinter. Konstanze Klosterhalfen läuft weiter von Erfolg zu Erfolg. Im belgischen Gent gewann die Sportstudentin über 800 Meter, schrammte an der persönlichen Bestzeit knapp vorbei.

Von ga, 12.02.2017

Eine Woche, nachdem Konstanze Klosterhalfen über 3000 Meter in 8:51,75 persönliche Bestzeit lief bewies die aus Bockeroth stammende 19-Jährige auch über 800 Meter ihre Spritzigkeit. Beim Hallensportfest im belgischen Gent gewann sie das Rennen über vier Runden in 2:03,68 Minuten. Damit blieb sie nur 31 Hundertstelsekunden über ihrer persönlichen Hallenbestzeit und liegt in der deutschen Jahresbestenliste hinter Christina Hering (München/ 2:03,48) an zweiter Stelle.

Bereits am Freitag schrammten Florian Herr (1:53,44) und Dennis Gerhard (1:53,55) vom LAZ Puma Rhein-Sieg haarscharf an der 800-m-Norm für die deutsche Hallenmeisterschaft (1:52,80) vorbei.