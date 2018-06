1712 Teilnehmer

Hennef. Beim Europalauf in Hennef gab es einen Strecken- und Melderekord. Trotzdem saßen alle pünktlich zum Deutschland-Spiel vor dem Fernseher.

Von Joe Körbs, 25.06.2018

Mit 1712 Teilnehmern gab es am Samstag beim 14. Europalauf in Hennef wieder einen Melderekord. Das lag wohl nicht zuletzt an den guten äußeren Bedingungen sowie an der fantastischen Stimmung entlang der Strecke und im Start-Ziel-Bereich. Die Mischung aus Straßenlauf und landschaftlichem Reiz unter Einbeziehung vieler kleiner Ortschaften macht bei vielen Teilnehmern den Charme dieser bestens organisierten Laufveranstaltung aus. Dominierten in den Vorjahren oft Läufer aus der polnischen Partnerstadt Nowy Dwór Gdanski das Rennen, machten diesmal kenianische Athleten die Langstrecken unter sich aus.

Den Brückenlauf-Halbmarathon mit über 300 Höhenmetern und 190 Teilnehmern gewann Evans Kipkorir Taiget in neuer Streckenbestzeit von 1:10:15 Stunden. Der Kenianer hatte im Ziel knapp zwei Minuten Vorsprung auf seinen Landsmann Lawrence Kiprono Rotich (1:12:09), der sich wiederum knapp gegen Dominik Fabianowski (1:12:54) durchsetzen konnte. Der Läufer vom ASV Köln, im Vorjahr Zweiter und 2013 Sieger des Rennens, war mit Platz drei sehr zufrieden, zumal er Torsten Graw vom LAZ Puma Rhein-Sieg (Sieger 2014 und 2015) mit knapp vier Minuten Vorsprung deutlich distanzierte.

Einen kenianischen Gesamtsieg gab es auch im Frauenrennen. Die erst 22-jährige Hellen Mutheu gewann in 1:18:49 überlegen vor der Lokalmatadorin Adele Blaise-Sohnius (LAZ, 1:26:33). Dritte wurde Sandra Sachs von den SSF Bonn in persönlicher Bestzeit von 1:32:23 Stunden.

Genau 490 Finisher und somit 80 mehr als im Vorjahr verzeichnete der Zehn-Kilometer-Panoramalauf. Einträchtig und locker liefen auch hier mit Tom Mwendwa Mutie (31:18) und Gebre Roba Yaddete (31:19) zwei Kenianer als Erste ins Ziel am Rathaus in Hennef. Dahinter mühte sich Vorjahressieger Simon Dahl (33:17) vergeblich, den Drittplatzierten Dani Tsgay (LAZ, 33:03) noch einzuholen. 44 Sekunden Vorsprung hatte Susan Wacheke Muthoni bei den Frauen. In 37:18 Minuten verwies die Kenianerin ihre Verfolgerinnen Christl Dörschel (SG Wenden, 38:02) und Lisa Jaschke (Köln, 39:02) auf die Plätze.

Wie in den Vorjahren gab es wieder eine „TeamChallenge“, bei der die Mitglieder vergleichbarer Teams (Firmen, Vereine, Institutionen) für die schnellsten Läufer und die meisten Teilnehmer beim Zehn-Kilometer-Lauf geehrt wurden.

Neben den beiden Langdistanzen wurden für die Schüler ein 1050-Meter-Schnupperlauf sowie der Familylauf über 3,3 Kilometer angeboten. Hier bewegten sich die Finisher-Zahlen mit 496 und 594 Läufern auf dem Niveau des Vorjahres. Im Rahmen des „Sommer Open Air Hennef“ wurden zeitnah die Siegerehrungen durchgeführt, um bis zum WM-Spiel von Deutschland gegen Schweden die Veranstaltung abzuschließen.

Ergebnisse:Männer, 21,1 km: 1. Evans Kipkorir Taiget 1:10:15 Stunde, 2. Lawrence Kiprono Rotich (beide Kenia) 1:12:09, 3. Dominik Fabianowski (ASV Köln) 1:12:54, 4. Torsten Graw (LAZ Puma Rhein-Sieg) 1:16:45, 5. Alexander Löhr (7G runergy Laufteam/1. M40) 1:17:28, 6. Simon von Martial (LSF Münster) 1:20:51, 7. Jens Grohmann 1:26:16, 8. Andreas Mertesacker (7G runergy Laufteam) 1:27:46, 9. Fabian Bornheim (TV Eiche Bad Honnef) 1:30:49, 10. Joe Körbs (Bonn/1. M50) 1:31:35.

Frauen, 21,1 km: 1. Mutheu Hellen (Kenia) 1:18:49 Stunde, 2. Adele Blaise-Sohnius (LAZ Puma Rhein-Sieg) 1:26:33, 3. Sandra Sachs (SSF Bonn/1. W45) 1:32:23, 4. Franziska Schneider 1:35:31, 5. Sabine Hundrieser (Alfterer SC/1. W50) 1:38:32, 6. Heike Moser 1:38:37.

Männer, 10 km: 1. Tom Mwendwa Mutie 31:18 Minuten, 2. Gebre Roba Yadete (beide Kenia) 31:19, 3. Dani Tsgay (LAZ) 33:03, 4. Simon Dahl (Köln) 33:17, 5. Martin Worring (Tri Power Rhein-Sieg) 35:26.

Frauen, 10 km: 1. Susan Wacheke Muthoni (Kenia) 37:18 Minuten, 2. Christl Dörschel (SG Wenden/1. W40) 38:02, 3. Lisa Jaschke (Köln) 39:02, 4. Marlen Günther (LAZ) 42:34, 5. Ida Vedder (Tri Power Rhein-Sieg 44:14.