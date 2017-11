Handball - Regionalliga Nord

BONN. Die Regionalligisten duellieren sich im Derby. Der TSV Bonn trifft mit Aldekerk auf einen Hochkaräter der Liga.

Von Jörn Kozel und Uwe Albrecht, 03.11.2017

Nach der Pokalpause steht bei den Handballern der Regionalliga Nordrhein der achte Spieltag auf dem Programm. Dabei empfängt Tabellenführer TSV Bonn rrh. mit dem TV Aldekerk einen der Mitfavoriten auf die Meisterschaft. Im Bonn-Sieg-Lokalderby gastiert der TV Rheinbach M 1883 beim selbstbewusst gestarteten Aufsteiger HSG Siebengebirge.

HSG Siebengebirge - TV Rheinbach M 1883 (Samstag, 18 Uhr, KGS Sonnenhügel, Oberpleis): Es ist das erste Regionalligaderby zwischen beiden Teams überhaupt. Über viele Jahre lieferten sich die HSG und Rheinbach packende Duelle in der Oberliga. Nur in der Qualifikationssaison zur Regionalliga setzten sich die Rheinbacher zweimal deutlich durch und stiegen ein Jahr früher auf als die HSG. In den beiden Spielzeiten davor hielten sich die Siebengebirgler in allen vier Duellen schadlos.

Nach sieben Spielen in der aktuellen Regionalliga-Saison belegen die Rheinbacher mit 6:6 Punkten den siebten Tabellenplatz. Vier Plätze dahinter rangieren die Siebengebirgler (5:7), aber ebenfalls noch mit Kontakt zum gesicherten Mittelfeld. Beide Mannschaften verfügen über eine ähnliche Spielanlage. Aus einer kompakten Defensive bevorzugen die Kontrahenten ein schnelles Umschaltspiel. Mit Edgar Schulz (HSG) und René Lönenbach (RTV) verfügen beide Teams über einen technisch versierten und torgefährlichen Spieler auf der zentralen Position im mittleren Rückraum. Lediglich die Kadergröße spricht eindeutig für die Hausherren. RTV-Trainer Dietmar Schwolow ist seit Beginn der Saison gezwungen, mit maximal neun Feldspielern auszukommen. Sebastian Hoffmann, Trainer der gastgebenden HSG, wird am Samstag wieder in Bestbesetzung antreten können und 14 Spieler aufbieten.

Kadergröße kann zum Vorteil werden

Zum Favoriten macht das die Grün-Blauen aber nicht. „Die Rheinbacher wären auch ohne einen Auswechselspieler nicht im Vorbeigehen zu bezwingen. Sie sind taktisch hervorragend eingestellt und treten als geschlossene Einheit auf. Sie haben nicht von ungefähr schon drei Spiele gewonnen und werden auch in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, zeigt Hoffmann großen Respekt vor den Gästen, ohne dabei den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren. In eigener Halle ist die HSG noch unbezwungen – und das soll nach Hoffmanns Meinung auch so bleiben. „Wenn wir in allen Mannschaftsteilen unsere Leistung abrufen, haben wir gute Chancen zu gewinnen. Steht die Abwehr aber nicht oder unterlaufen uns zu viele Fehler im Spielaufbau, wird es verdammt schwer“, sagt Hoffmann.

Im Lager der Rheinbacher gehen die Gedanken von RTV-Trainer Schwolow in die gleiche Richtung. Aus einer guten Abwehr heraus ein sicheres Kombinationsspiel aufzuziehen. „Es sind höchste Konzentration und Cleverness gefragt. Wir dürfen die HSG vor großer Kulisse nicht ins Rollen kommen lassen. Gelingt uns das, rechne ich mit einem kampfbetonten Spiel auf Augenhöhe und hoffe auf das bessere Ende für uns.“

TSV Bonn rrh. - TV Aldekerk (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße, Beuel): Mit dem TV Aldekerk erwartet die TSV einen Hochkaräter der Liga. In der letzten Saison belegte der TVA in der Endabrechnung den zweiten Platz und wurde daher in dieser Spielzeit ganz vorn erwartet. Doch nach sieben Spieltagen belegen die Aldekerker etwas überraschend nur den fünften Tabellenplatz. Besonders die 28:32-Heimklatsche gegen die abstiegsbedrohte HSG Neuss/Düsseldorf II war eine böse Überraschung für den TVA.

Nach dieser Pleite stehen die Aldekerker schon mit dem Rücken zur Wand, denn eine weitere Niederlage wäre bei einem Rückstand von sieben Punkten auf den TSV ein herber Dämpfer für die Titelhoffnungen. Dabei wurde das Team von Trainer Matthias Sommer mit den Rückraumspielern Benedikt Liedtke und Tobias Reich sowie Rechtsaußen Thomas Plhak zielgerichtet verstärkt. Besonders achten muss die Beueler Abwehr außerdem auf Can Pierre Greven, den mit 31 Treffern erfolgreichsten Rückraumspieler, sowie den körperlich starken Kreisspieler Jonas Mumme.

TSV-Trainer David Röhrig nutzte das spielfreie Wochenende zu einem Kurzurlaub, wurde beim Training und einem Testspiel gegen den TV Rheinbach, das die Beueler mit 31:30 gewannen, von Peter Bitzer vertreten. Am Samstag sind Röhrig wie auch der zuletzt fehlende Julius Palmer wieder dabei.