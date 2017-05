Baseball-Bundesliga

Bonn. Die Pitcher überragen bei den Baseballern der Capitals. Bonner wollen mit zwei Siegen in Dortmund die Tabellenführung untermauern.

Von Thomas Heinen, 13.05.2017

Nach der ersten Saisonniederlage im zweiten Spiel gegen die Dohren Wild Farmers ist der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals fest entschlossen, die Tabellenführung mit zwei Siegen am Sonntag bei den Dortmund Wanderers zu untermauern. In der vergangenen Saison gab es für die Mannschaft von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert gegen die Wanderers vier klare Siege. Das Team aus Dortmund ist allerdings schwer einzuschätzen. Den drei Siegen stehen zwar sieben Niederlagen gegenüber, aber die Erfolge gelangen mit Paderborn und Hamburg gegen namhafte Konkurrenz.

„Wir müssen in Dortmund vor allem in der Offensive unser Potenzial ausschöpfen“, sagt Roper-Hubbert. Spielertrainer und Mannschaft nutzten das zurückliegende spielfreie Wochenende für intensives Training. Einige Spieler sammelten Spielpraxis in der zweiten Mannschaft der Capitals, die in diesem Jahr in der 2. Bundesliga Nordwest spielt. Einen überragenden Eindruck machte in den bisherigen Bundesligaspielen die Bonner Pitcherriege. Vor allem Sascha Koch und Neuzugang Markus Solbach überzeugten auf der ganzen Linie. Auch wenn Solbach mittlerweile wieder in die USA gereist ist und erst zu den Playoffs zurückerwartet wird, stehen mit Maurice Wilhelm und Max Schmitz zwei weitere sehr gute deutsche Pitcher zur Verfügung. Die Position auf dem Wurfhügel im zweiten Spiel wird voraussichtlich Wilson Lee einnehmen.

Auch in der Offensive zeigten sich die Bonner mit Ausnahme des Spiels gegen Dohren in sehr guter Verfassung. Chris Goebel, Lennart Weller, Eric Brenk und Jan Jacob sammelten konstant Hits und Runs. Das gilt bedingt auch für Daniel Lamb-Hunt, der trotz zweier Homeruns noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Der ebenfalls sehr schlagstarke Danny Lankhorst fällt dagegen mit einem Bänderriss im Fuß verletzt aus. Lankhorst verpasst damit auch die intensive Woche vom 21. bis 28. Mai, wenn die Capitals viermal gegen die Cologne Cardinals und zweimal gegen die Paderborn Untouchables antreten müssen.