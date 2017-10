Neuzugang beim KEC

18.10.2017 Köln. Die Kölner Haie haben für die aktuelle Saison der Deutschen Eishockey Liga den kanadischen Torwart Justin Peters verpflichtet.

Der KEC hat auf den langfristigen Ausfall ihres schwedischen Torwarts Gustaf Wesslau und mit Justin Peters einen Ersatz verpflichtet. Der 31-Jährige trifft am Mittwoch in Köln ein und stößt am Donnerstag zur Mannschaft und wird erstmals mit der Rückennummer 35 aufs Eis gehen. Der Kanadier erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Peters begann seine Profikarriere nach vier Jahren in der kanadischen Juniorenliga OHL 2006/07 in der NHL-Organisation der Carolina Hurricanes. In der Saison 2009/10 kam Peters zu seinem NHL-Debüt im Trikot der Hurricanes und pendelte bis 2014 zwischen NHL (Carolina) und AHL (Albany und Charlotte). Weitere NHL-Stationen in Peters Karriere waren die Washington Capitals (2014/15) und die Arizona Coyotes (2016/17).

Insgesamt stand der Torhüter 83 Mal in der NHL auf dem Eis. Zu Beginn der laufenden Spielzeit wechselte Justin Peters zu Dinamo Riga (KHL) und absolvierte dort 14 Partien.

„Justin Peters ist ein erfahrener Goalie, der genau weiß, welche Situation er bei den Kölner Haien vorfindet und was hier von ihm erwartet wird. Er freut sich sehr, ab sofort ein Teil der Haie-Familie zu sein. Mit seiner Verpflichtung wollen wir auch auf der Torhüter-Position mehr Tiefe im Kader haben.

Wie wichtig das ist, hat nicht zuletzt die Verletzung von Gustaf Wesslau gezeigt. Nun können wir Gustaf ausreichend Zeit in der Reha geben, um 100-prozentig fit in den Kader zurückzukehren. Zudem kann Hannibal Weitzmann wieder zu unserem Kooperationspartner nach Frankfurt zurückkehren und dort die für ihn wichtige Spielpraxis sammeln.

Mit Daniar Dshunussow, Gustaf Wesslau, Justin Peters und Hannibal Weitzmann haben wir nun ein starkes Goalie-Quartett im Kader", erklärt Haie-Sportdirektor Mark Mahon zur Verpflichtung des neuen KEC-Torhüters.

Nachdem sich Wesslau in Krefeld verletzt hatte, stand Dshunussow viermal im Haie-Tor und zeigte dabei tadellose Leistungen. Bei den Siegen in Ingolstadt (6:1) gegen Düsseldorf (3:2) und in Schwenningen (2:1) kassierte der 31-Jährige in den jüngsten drei Partien nur vier Gegentreffer.

Da Justin Peters sich erst eingewöhnen muss, ist davon auszugehen, dass Dshunussow auch in den beiden kommenden Heimspielen am Freitag (19.30 Uhr) gegen Ingolstadt und am Sonntag (14 Uhr, beide Lanxess Arena) gegen Wolfsburg das KEC-Tor hüten wird. (Martin Sauerborn)