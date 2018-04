Stürmer kehrt zurück

KÖLN. Die Kölner Haie basteln weiter am Kader für die kommende Saison. Am Freitag gab der Verein die Verpflichtung von Marcel Müller bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.04.2018

Stürmer Marcel Müller kehrt zu den Kölner Haien zurück. Das gab der DEL-Verein am Freitagmittag bekannt. Müller ist in Köln kein Unbekannter: Bereits von 2007 bis 2010 und von 2013 bis 2015 lief der 29-Jährige für die Haie auf. Zuletzt spielte Müller für den schwedischen Club Leksands IF, davor war er in der DEL für die Krefeld Pinguine aktiv.

Außerdem spielte "Malla", so der Spitzname des Angreifers, zwischen 2010 und 2012 zwei Jahre in der AHL in Nordamerika für die Toronto Marlies. In der DEL bestritt Müller bislang 457 Spiele, in denen er 300 Scorerpunkte sammelte.

"Es ist unbestritten, dass Marcel Müller aktuell einer der besten deutschen Scorer ist. Wir freuen uns, dass er ab der kommenden Saison wieder das Haie-Trikot trägt und sehen in ihm einen wichtigen Baustein in unserem neuen Kader", erklärt Haie-Sportdirektor Mark Mahon zur Verpflichtung des Stürmers. Müller erhält bei den Haien die Trikotnummer 9.