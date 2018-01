Köln. Am Sonntag gewannen die Kölner Haie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Trainer Peter Draisaitl war in erster Linie mit der starken Schlussoffensive seiner Mannschaft zufrieden.

Von Tobias Carspecken, 28.01.2018

Es roch nach Karneval. Unter dem Hallendach der Lanxess Arena hingen große bunte Luftballons, und auf den Tribünen klebten noch Konfettireste von der „Lachenden Kölnarena“. Am Ende des Heimspiels gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven machte sich dann auch unter den Anhängern der Kölner Haie Frohsinn breit: Durch den 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)-Heimsieg über einen unmittelbaren Konkurrenten fuhr der KEC im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga drei eminent wichtige Punkte ein. Peter Draisaitl war in erster Linie mit der starken Schlussoffensive seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben im letzten Drittel vieles richtig gemacht“, lobte der Kölner Trainer.



Die über 14.000 Zuschauer hatten sich gerade erst an den in der Luft liegenden Biergeruch gewöhnt, als sie Zeuge einer kuriosen Szene wurden. Cory Quirk war nach 96 Sekunden auf das Kölner Gehäuse zugestürmt und im ersten Versuch an Gustaf Wesslau gescheitert, der die Scheibe nach vorne abprallen ließ. Seinen eigenen Rebound hob Quirk über den Haie-Goalie hinweg in Richtung Torlinie. Von dort schlug Alexander Sulzer das Spielgerät für seinen bereits geschlagenen Schlussmann weg. Ob die Rettungstat des Verteidigers vor oder hinter der Torlinie erfolgte, war mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen gewesen.



Die Schiedsrichter signalisierten sofort, den Videobeweis zurate zu ziehen. Weil die nächste Spielunterbrechung jedoch mehr als fünf Minuten auf sich warten ließ, dauerte es eine Weile, bis die Referees die Kameraaufnahmen sichten konnten – und schließlich korrekterweise auf Tor für Bremerhaven entschieden. Die Uhr wurde daraufhin zurückgestellt. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte der Kölner Angreifer Felix Schütz später mit einem Staunen im Gesicht – wohl stellvertretend für sämtliche seiner Mitspieler.



In einer kurzweilen Anfangsphase glichen die Haie mit ihrem ersten Powerplay aus. Nachdem Gästetorwart Tomas Pöpperle einen Distanzschuss von Bill Thomas nicht unter Kontrolle hatte bringen können, verwertete Ben Hanowski im Nachsetzen zum 1:1 (9.). Danach ebbte das spielerische Niveau ab. Beiden Mannschaften fehlte es an Spitzigkeit – die hohe Spielfrequenz der vergangenen Tage hatte offenbar Spuren hinterlassen. Lange Zeit tat sich der KEC schwer, gegen die mit vielen langen Pässen operierenden Norddeutschen Möglichkeiten herauszuspielen – bis Ben Hanowski im eigenen Drittel die Scheibe eroberte und sie in den Lauf von Alex Bolduc weiterleitete. Der Kanadier spurtete davon und bugsierte den Puck durch die Schoner von Pöpperle in die Maschen (32.).



„Das war ein ganz wichtiger Treffer für uns“, meinte Draisaitl, dessen Spieler mit der Führung im Rücken von einer mentalen Last befreit wirkten und im Schlussdrittel aufdrehten. Innerhalb von 63 Sekunden erhöhten Schütz mit einem feinen Solo sowie Justin Shugg auf 4:1 (49.). Schütz setzte mit einem weiteren Alleingang sogar noch einen drauf (57.), ehe Bremerhaven 13 Sekunden vor Schluss durch Jason Bast der unbedeutende zweite Treffer gelang. Der Rest war Frohsinn. Nach Spielschluss drehten die Haie-Profis gemeinsam mit ihren Kindern eine Ehrenrunde über das Eis. Dazu hallte das „Trömmelche“ durch die Arena. Es roch nicht mehr nur nach Karneval. Es klang auch so.



Köln: Wesslau; Müller, Ehrhoff; Lalonde, Sulzer; Eriksson, Potter; Zerressen; Schütz, Thomas, Gogulla; Shugg, Bolduc, Hanowski; R. Jones, Hospelt, Krämmer; Wruck, T.J. Mulock, Uvira. – SR.: Hurtik/Bauer. – Zuschauer: 14201. – Tore: 0:1 Quirk (1:36), 1:1 Hanowski (8:31/Thomas/ PP1), 2:1 Bolduc (31:03/Hanowski, Shugg), 3:1 Schütz (47:12/Thomas, Ehrhoff), 4:1 Shugg (48:15/Sulzer, Zerressen), 5:1 Schütz (56:13), 5:2 Bast (59:47). – Strafminuten: Köln 4+10 Uvira; Bremerhaven 8.