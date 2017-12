Sieg nach Verlängerung

Köln. Die Kölner Haie gewannen am Donnerstagabend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) nach Verlängerung. Damit belegen die Domstädter Rang sechs in der Tabelle.

Von Tobias Carspecken, 28.12.2017

Kai Hospelt hatte doppelten Grund zur Freude. Der Stürmer der Kölner Haie absolvierte am Donnerstag seinen 800. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga. 342 Mal streifte der in der Nachwuchsabteilung des KEC großgewordene gebürtige Kölner dabei das Trikot seines Heimatclubs über. Zum Jubiläum bekam Hospelt von seinen Teamkollegen einen Sieg geschenkt. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven sammelte die Mannschaft von Peter Draisaitl durch einen 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung weitere wichtige Zähler im Kampf um die direkten Playoffplätze ein.



Dass der Weg dorthin lang werden würde, machte sich schnell bemerkbar. 4746 Zuschauer in der ausverkauften Eisarena sorgten für eine aufgeheizte Atmosphäre, von der sich die Protagonisten auf dem Eis anstecken ließen. Es entwickelte sich eine intensive und hart umkämpfte Partie, was Moritz Müller kurz vor Ende des ersten Drittels auf schmerzhafte Weise zu spüren bekam. Nicolas Jensen verpasste dem Verteidiger der Haie einen Check von hinten, der Müllers Kopf gegen die Bande schlagen ließ. Während der Übeltäter straffrei davonkam, musste die stark blutende Platzwunde des Kölners mit mehreren Stichen genäht werden. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Haie indes mit 1:0 in Führung. Die Entstehung war durchaus glücklich: Ein Schuss von der blauen Linie von Pascal Zerressen fälschte Wade Bergman ins eigene Netz ab (17.). Beinahe wäre dem KEC ein Doppelschlag gelungen. Zwei Minuten später landete eine Direktabnahme von Nico Krämmer aus kurzer Distanz am rechten Pfosten.



Die Kölner Freude darüber, dass Moritz Müller mit Beginn des zweiten Spielabschnitts auf das Eis zurückkehrte, wurde in der 22. Minute ein wenig getrübt. In Überzahl liefen die Gäste in einen Konter, den Ross Mauermann zum Ausgleich abschloss. Davon ließen sich die Kölner jedoch ebenso wenig beirren wie von dem nicht gegebenen Schlittschuhtreffer ihres Stürmers Justin Shugg, der nach einem von insgesamt drei Videobeweisen an diesem Abend aberkannt wurde. Augenblicke später ging das Draisaitl-Team erneut in Führung. Diesmal war es Jensen, der einen seitlichen Schuss von Felix Schütz in die eigene Maschen lenkte. Nachdem auf der Gegenseite der vermeintliche Ausgleich von Mike Hoeffel wegen Abseits zurückgepfiffen worden war (32.), legte der KEC zum 3:1 nach. Ben Hanowski tankte sich energisch durch die Bremerhavener Defensive und schloss seine starke Einzelleistung per Rückhandschuss zu seinem 14. Saisontor ab (34.).



Mit der vermeintlich beruhigenden Zwei-Tore-Führung im Rücken schalteten die Kölner in den Verwaltungsmodus um. Kevin Lavallée (46.) und Jan Urbas (53.) glichen prompt zum 3:3 aus. Der KEC musste in die Verlängerung, in der Justin Shugg den Haien immerhin den zweiten Punkt sicherte (63.).



Köln: Peters; Müller, Ehrhoff; Eriksson, Lalonde; Zerressen, Potter; Gogulla, T.J. Mulock, Schütz; Hanowski, B. Jones, Shugg; Krämmer, Hospelt, R. Jones; Uvira, Latta, Wruck. – SR.: Klein/Schrader. – Zuschauer: 4647 (ausverkauft). – Tore: 0:1 Zerressen (16:33/Potter, Shugg), 1:1 Mauermann (21:43/SH), 1:2 Schütz (25:41/Ehrhoff, PP1), 1:3 Hanowski (33:53/Müller), 2:3 Lavallée (45:14), 3:3 Urbas (52:23), 3:4 Shugg (62:13/Eriksson, Hanowski). – Strafminuten: Bremerhaven 8; Köln 6.