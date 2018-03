Auswärtsspiel gegen die Roosters

Iserlohn. Nach fast vierwöchiger Unterbrechung unterliegen die Kölner Haie in einem intensiven Duell gegen die Iserlohn Roosters. Das Spiel begann für die Kölner denkbar schlecht.

Von Tobias Carspecken, 28.02.2018

Die Landung im Alltag war hart. Nur zwei Tage nach der umjubelten Rückkehr aus Südkorea sind die drei Silbermedaillen-Gewinner der Kölner Haie in der Realität angekommen. Die führte Abschlussfeier-Fahnenträger Christian Ehrhoff sowie Felix Schütz am Mittwochabend statt des Olympia-Finales in Pyeongchang in das Eisstadion am Seilersee, wo sie als Zeichen der Anerkennung mit einem donnernden Applaus von den sonst so giftigen 4967 Iserlohner Zuschauern empfangen wurden.

Moritz Müller musste dagegen das Krankenbett hüten. Der Verteidiger war von einem fiebrigen Infekt überfallen worden. Eine Verschnaufpause, um den Kraftspeicher wieder aufzuladen, den Jetlag zu überwinden und die emotionalen Eindrücke der vergangenen Wochen zu verarbeiten, war den Nationalspielern des KEC nicht vergönnt. Zu eng geht es auf den letzten Metern des Kampfes um die direkte Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga zu. Auf diesem Weg haben die Haie im Sauerland einen herben Rückschlag erlitten: Die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl unterlag im ersten Meisterschaftsspiel nach fast vierwöchiger Unterbrechung mit 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) und fiel zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde auf den siebten Tabellenplatz zurück.



Die kurzfristigen Ausfälle von Müller und des ebenfalls erkrankten Corey Potter sowie die Suspendierung von Shawn Lalonde hatten die Haie in der Defensive personell in die Bredouille gebracht. Draisaitl standen in Iserlohn lediglich fünf Verteidiger zur Verfügung – die Hilfe von Förderlizenzspieler Dominik Tiffels miteingerechnet. So musste Ehrhoff deutlich mehr Zeit auf dem Eis verbringen, als ihm lieb gewesen sein dürfte. Und auch das Spiel begann denkbar schlecht für die Kölner, die nach nur drei Minuten ins Hintertreffen gerieten. Nach einem Stellungsfehler von Kai Hospelt stand Jake Weidner auf einmal völlig allein vor Gustaf Wesslau und überwand den Schlussmann der Haie zum schnellen 1:0.



Doch die Reaktion des KEC überzeugte. Mit einem laufstarken Auftritt arbeitete sich das Draisaitl-Team in die Begegnung. Hospelt (5.) und Bill Thomas (11.) besaßen gute Chancen auf den Ausgleich, der den Haien fünf Minuten vor Ende des ersten Drittels schließlich auch gelang. Im Fallen leitete Schütz einen Konter ein, den Philip Gogulla mit einer brillanten Einzelleistung und einem Schuss unter den Querbalken abschloss. Es war der erste Treffer des hochbegabten, aber zu selten überzeugenden Angreifers seit dem 5. Januar.



Im Mittelabschnitt nahm die Intensität weiter zu, das Duell blieb ausgeglichen. Einen Iserlohner Pfostentreffer von Christopher Brown (21.) konterten die Haie mit guten Möglichkeiten durch Bill Thomas (21.) und Ben Hanowski (22.). Eine noch größere Chance für die Kölner besaß Hospelt, der in Überzahl im Nachsetzen am Aluminium scheiterte (31.). Kurz vor Ende des zweiten Drittels gingen die Roosters jedoch erneut in Führung: Jason Jaspers löffelte die Scheibe aus kurzer Distanz unter die Latte (39.).



„Wir müssen zurückkommen, auch wenn wir den Ausfall wichtiger Spieler zu kompensieren haben“, forderte Philip Gogulla auf dem Weg in die Kabine. Doch sein Team kam nicht mehr zurück. Einerseits, weil Jaspers drei Minuten nach Wiederbeginn auf 3:1 erhöhte. Und andererseits, weil den Haien offensiv die Ideen ausgingen. So bleiben dem KEC nur noch zwei Möglichkeiten, den Sprung zurück auf die direkten Playoffplätze zu schaffen – am Freitag in Mannheim und am Sonntag in Ingolstadt.



Köln: Wesslau; Sulzer, Ehrhoff; Zerressen, Eriksson; Tiffels; Schütz, Thomas, Gogulla; Shugg, Bolduc, Hanowski; Krämmer, Hospelt, R. Jones; B. Jones, T.J. Mulock, Uvira. – SR.: Iwert/Schukies. – Zuschauer: 4967 (ausverkauft). – Tore: 1:0 Weidner (2:17), 1:1 Gogulla (14:25/Schütz), 2:1 Jaspers (38:39), 3:1 Jaspers (42:07). – Strafminuten: Iserlohn 6; Köln 4.