Swisttal. Sebastian Oberski und Philip Davids vom TKD Swisttal gehen bei den Kadetten-Europameisterschaften im ungarischen Budapest an den Start. Die Nachwuchshoffnungen überzeugten bereits bei den nationalen Titelkämpfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.10.2017

Für die beiden Nachwuchshoffnungen Sebastian Oberski und Philip Davids vom TKD Swisttal beginnt der Oktober aufregend. Die beiden Taekwondoka starten erstmals bei einer Europameisterschaft. Im ungarischen Budapest finden vom 5. bis 8. Oktober die Kontinentalmeisterschaften der Kadetten statt.

Sebastian Oberski startet am Donnerstag in der Gewichtsklasse bis 37 Kilogramm, am Tag darauf beginnen für Philip Davids die Wettbewerbe in der Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm. Beide Swisttaler Athleten hatten bereits bei den Deutschen Meisterschaften im Mai dieses Jahres in Ochsenhausen den Titel abgeräumt. Vor zwei Jahren hatte mit Ranye Drebes ebenfalls ein TKD-Kämpfer Gold bei den Europameisterschaften gewonnen. Drebes krönte sein hervorragendes Jahr sogar mit dem WM-Titel.