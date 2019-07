Neapel. Der Godesberger Judoka Falk Petersilka kommt bei der Universiade in Neapel nicht über die Runde der letzten 16 hinaus. In der Hoffnungsrunde unterlag der 21-Jährige dem Ungar Krisztian Toth und musste sich damit endgültig geschlagen geben.

Von general-anziger-bonn.de, 08.07.2019

Falk Petersilka ist bei der Universiade in Neapel früh gescheitert. Der Judoka des 1. Godesberger JC bezwang bei den Weltspielen der Studierenden in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm zunächst den Portugiesen Guilherme Salvador sowie den Inder Tarun Sharma, bevor er sich in der Runde der letzten 16 dem Brasilianer Gustavo Assis geschlagen geben musste. In der Hoffnungsrunde unterlag der 21-Jährige dem Ungar Krisztian Toth und musste damit seine Medaillenhoffnung endgültig begraben.