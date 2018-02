Interview mit Max Weißkirchen

Bonn. Am Tag eins nach seinem Titelgewinn war für Max Weißkirchen nicht etwa feiern, sondern Training angesagt.

Von Bärbel Dähling, 06.02.2018

Der Spieler vom 1. BC Beuel ist für die Team-EM über Karneval in Russland nominiert. Mit dem 21-Jährigen sprach Bärbel Dähling.

Sie sind am Sonntag erstmals deutscher Meister geworden. Konnten Sie sich beim Start der Meisterschaften vorstellen, dass Sie den Titel holen?

Max Weißkirchen: Ja, ich habe daran geglaubt, wusste aber, es wird schwer und hart.

Was hat Sie bei der DM besonders bewegt?

Weißkirchen: Ich fand es traurig, dass Titelverteidiger Fabian Roth verletzungsbedingt aufgeben musste. Ich weiß, wie schwer es ist, sich nach langer Pause zurückzukämpfen. Ich war auch mal lange raus. Da überlegt man schon, ob man nicht aufhören sollte.

Wo kommt der DM-Pokal hin?

Weißkirchen: Wo ihn jeder sehen kann, der in meine Wohnung kommt.

Gab es nach dem Sieg außer dem Pokal eine Belohnung? Wenn ja, welche?

Weißkirchen: Ja, einen richtig dicken Burger mit extra Rindfleisch, Süßkartoffeln und Knoblauchsauce.

Was ist Ihr nächstes großes Ziel?

Weißkirchen: In der Weltrangliste unter die besten 100 zu kommen, vielleicht schon in diesem Jahr. Und irgendwann mal in der Weltspitze zu spielen. Und wenn ich mich richtig reinhänge, kann ich das schaffen, sagen die Trainer. Ich hätte das Potenzial dazu.

Haben Sie den Titel jemandem gewidmet?

Weißkirchen: Nein, das nicht, aber ich hatte die ganze Zeit einen Superkerl im Hinterkopf: Erik Meijs, der im November gestorben ist. Dem hatte ich versprochen, den DM-Titel zu holen. Jetzt konnte ich das Versprechen einlösen. Mir war nach seinem Tod bewusst geworden, wie schnell alles vorbei sein kann. Und dann hab ich gedacht: Jetzt erst recht.