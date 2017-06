27. Auflage des Bonn-Triathlons

Bonn. Nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 60 Kilometer Radfahren durchs Siebengebirge und 15 Kilometer Laufen entlang des Beueler Rheinufers steht Horst Reichel als Sieger des Bonn-Triathlons fest.

Von Thomas Heinen, 11.06.2017

Horst Reichel aus Darmstadt heißt der Sieger des 27. SWB Energie und Wasser Triathlon in Bonn. Nach 3,8 Kilometer Schwimmen im Rhein, 60 Kilometer Radfahren durchs Siebengebirge und dem abschließenden 15-Kilometer-Lauf am Beueler Rheinufer hielt der 35-Jährige den Zweiplatzierten Simon Schwarz aus München mit einer Zeit von 2:45:35 auf Distanz. Schwarz fehlten 1:17 Minuten auf den Sieger. Als Dritter überquerte Simon Jung aus Siegen die Ziellinie unterhalb der Kennedybrücke.

Den Titel als schnellste Frau verteidigte Verena Walter aus Iserlohn. Der neue Stadtmeister heißt Alex Schmidt. Der 27-Jährige startet für die SSF Bonn. Vorjahressieger Lucas Heerdt holte Platz vier, nachdem der 21-Jährige beim Schwimmen viel Zeit verloren hatte. Kein Glück hatte Johann Ackermann aus Köln. Der Sieger der Jahre 2014 und 2015 musste nach einer Reifenpanne auf der Radstrecke die Hoffnungen auf seinen dritten Sieg beim Bonn Triathlon begraben.

Ebenfalls in Bonn am Start war Kanute Max Rendschmidt. Der Doppelolympiasieger von Rio und Triathlon-Novize stieg als einer der ersten 30 Teilnehmer nach 3,8 Kilometern Schwimmen aus dem Rhein. Einen Tick schneller war der jüngere Bruder Kai Rendschmidt, ebenfalls zum ersten Mal beim SWB Energie und Wasser Triathlon am Start. Insgesamt nahmen 1100 Triathleten plus die rund 500 Staffelteilnehmer bei besten Bedingungen am Morgen den Bonn-Triathlon in Angriff.

Die Bilder vom Bonn-Triathlon

Foto: Wolfgang Henry Stadtmeister Alex Schmidt.

Foto: Wolfgang Henry Horst Reichel hat sich beim Radfahren an die Spitze gesetzt.

Foto: Wolfang Henry Hans van der Linden.

Bonn-Sieger Horst Reichel kommt eigentlich erst bei den Ironman-Distanzen so richtig auf Temperatur. Der international erfahrene Langstreckenspezialist gewann zum Beispiel mit der Top-Zeit von 8:13 Stunden 2014 im schwedischen Kalmar. Aber auch die kürzeren Distanzen in Bonn scheinen dem 35-Jährigen zu schmecken. Schon auf der Radstrecke des Bonn Triathlons zeigte der 35-Jährige seinen Konkurrenten ab Kilometer 30 die Hacken.

Selbst Johann Ackermann, Sieger 2014 und 2015, konnte da nicht mehr folgen. Nach 60 Kilometern hatte Reichel auf den Zweiten nach der Radstrecke, Simon Schwarz aus München, 1:35 Minuten Vorsprung herausgefahren. Ackermann fehlten vor der 15 Kilometer langen Laufstrecke schon 3:56 Minuten. Vojahressieger Luca Heerdt – 2016 war der Bonn Triathlon aufgrund des Hochwassers zum Duathlon geschrumpft – konnte die Titelverteidigung aufgrund eines Rückstands von 3:45 abhaken. Und in der Tat ließ sich Reichel den Sieg nicht mehr entreißen.