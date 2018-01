DM in Stuttgart

Stuttgart. Miriam Schneider vom JC Hennef ist Deutsche Judo-Meisterin. Die 21-jährige Bonnerin gewann bei den nationalen Titelkämpfen in Stuttgart. Teamkollege Moritz Plafky gewann Bronze.

Von general-anzeiger-bonn, 21.01.2018

Großer Erfolg für die Judoka des JC Hennef: Miriam Schneider hat bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart die Goldmedaille gewonnen. Die 21-jährige Bonnerin setzte sich in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm durch. Über eine Bronzemedaille freute sich mit Moritz Plafky in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm ebenfalls ein Hennefer Judoka.

Bei der Deutschen Meisterschaften gingen an diesem Wochenende rund 450 Athleten an den Start. Auch der ehemalige Kämpfer des Beueler Judoclub Karl-Richard Frey. Der Wahl-Kölner setzte sich in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm durch und feierte seinen zweiten nationalen Titel. Auch sein Bruder darf sich nun Deutscher Meister nennen. Der gebürtige Troisdorfer, Johannes Frey, gewann in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm.