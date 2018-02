Bielefeld. Die Badmintonspieler des 1. BC Beuel haben bei den Deutschen Meisterschaften in Bielefeld für einen Doppelerfolg gesorgt. Luise Heim hat ihren Titel erfolgreich verteidigt, Max Weißkirchen gewann erstmals die nationale Konkurrenz.

Von Bärbel Dähling, 04.02.2018

Ein erfolgreicher Sonntag, in der Stadt, die es doch gibt: Gleich zwei Titel sicherten sich Spieler des 1. BC Beuel in Bielefeld bei den deutschen Badminton-Meisterschaften. Luise Heim (21) wiederholte ihren Erfolg im Einzel von 2017 und darf sich weiterhin Meisterin nennen. Sie schlug Yvonne Li (19) vom SC Union Lüdinghausen in drei Sätzen 17:21, 23:21 und 21:6. Max Weißkirchen (21) machte es seiner Kollegin aus dem Beueler Bundesligateam nach, gewann ebenfalls in drei Sätzen (22:24, 22:20 und 21:14) gegen Kai Schäfer und gewann seinen ersten Titel bei den „Deutschen“.

Luise Heim, an Nr. 2 gesetzt, traf im Finale nicht wie erwartet auf die Nr. 1 Fabienne Deprez (25). Die musste nämlich in ihrem Halbfinale gegen Yvonne Li wegen einer Verletzung die Segel streichen. Li und Heim kennen sich aus dem Effeff und hatten laut Li „sicher schon Hunderte Spiele gegeneinander, wir wissen genau, was zu tun ist.“ Die beiden lieferten sich wie in der jüngsten Bundesliga-Begegnung einen packenden Spielverlauf: Mit 21:17 holte sich die 19-Jährige mit chinesischen Wurzeln Satz eins. Heims Anhänger machten sich da keine Sorgen: „Sie braucht halt immer ein bisschen Anlauf“, meinte einer, der sie gut kennt.

Nach dem 6:6-Gleichstand im zweiten Satz zog die Beuelerin davon und führte schon 16:8 und 19:14. Doch Li kam immer näher ran und schaffte den Ausgleich zum 20:20, Heim lag am Boden und haute den nächsten Ball ins Netz. 21:20 für Li, die plötzlich Championshipball hatte. Doch Heim wehrte den ab, verwandelte ihren ersten Matchball und hatte die Gegnerin damit wohl gebrochen. 3:1, 6:2, 8:4, 11:4, 15:4 und letztlich 21:6: Heim pushte sich immer wieder selbst mit der erhobenen Faust, gewann im Entscheidungssatz und stellte fest: „Der zweite Meistertitel ist wertvoller: Der erste kam überraschend, den jetzigen wollte ich unbedingt haben!“

Im Herreneinzel kam vieles anders als gedacht: Fabian Roth, der im Vorjahr Marc Zwiebler als Meister beerbte, musste seinen Traum vom erneuten Titel im Viertelfinale begraben. Nach einem Bandscheibenvorfall ist er noch nicht richtig fit und gab im Spiel gegen Weißkirchen nach verlorenem ersten Satz im zweiten auf.

Kein Wunder, dass sich der Bonner nicht so recht freuen konnte, doch im Halbfinale gegen Lars Schänzler (Refrath) wurde ihm nichts geschenkt; er gewann 21:13 und 21:14. Somit wartete im Finale Kai Schäfer (24), der zuvor Alexanders Roovers (Mülheim) niedergerungen hatte. Vom gemeinsamen Training kennt man sich genau, weiß, welche Schläge der Gegner bestens beherrscht und wo die Schwächen liegen. Die Tagesform gab in Satz 1 keinen Ausschlag. Hauchdünn mit 24:22 setzte sich Schäfer durch. Und auch im folgenden Satz blieben die von Marc Zwiebler bzw. Karin Schnasse gecoachten Finalisten auf Augenhöhe. Zwei Satzbälle bei 20:18 konnte Weißkirchen nicht verwerten und ließ Schäfer auf 20:20 rankommen. Dass er wesentlich reifer geworden ist, in solchen Situationen nicht mehr nur mit sich hadert und die Konzentration verliert, bewies der Blondschopf kurz darauf und gewann mit 22:20, was er mit einem lauten Schrei kommentierte. Zu einer weiteren Bewährungsprobe kam es in Satz 3: Mit 10:4, 17:5 und 20:9 führte Weißkirchen. Klare Sache? Denkste! Er vergeigte fünf Championshipbälle, bis er den sechsten versenken konnte.