Niederkassel. Ex-Bundesligaprofi Hans Sarpei ist vom 17. bis 19. März gemeinsam mit Peter Neururer zu Gast bei der 1. Frauen-Mannschaft des FC Hertha Rheidt 1916 e.V.

Von Sebastian Meltz, 06.03.2017

Die 1. Frauenmannschaft des Niederkasseler Vereins Hertha Rheidt bekommt, zumindest für ein Wochenende, prominente Verstärkung. Im Rahmen der TV-Show „Hans Sarpei - das T steht für Coach“ wird der ghanaische Nationalspieler vom 17. bis zum 19. März die Fußball-Damen des Niederkasseler Clubs vor Ort betreuen.

Verstärkung bekommt Sarpei dabei von Peter Neururer, der die Erfahrung von über 600 Partien als Trainer der 1. und 2. Bundesliga mitbringt. Neururer eilt der Ruf als "Feuerwehrmann" voraus, da er nicht selten Mannschaften übernahm, die sich im Abstiegskampf befanden.

Damit kommt wohl genau der richtige Mann nach Niederkassel. Hertha Rheidt steht mit nur einem Sieg und 34 Gegentoren nach 11 Spieltagen am Tabellenende der Frauen-Mittelrheinliga. Am 19. März stehen Neururer und Sarpei dann voraussichtlich auch an der Seitenlinie, wenn die Hertha im Heimspiel die Sportfreunde Ippendorf empfängt.

Die Sendung wird ab Mitte Mai auf SPORT 1 ausgestrahlt.