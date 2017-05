Bonn. Im Relegationshinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga erreichten die Damen des TSV Bonn rrh. ein Remis gegen den TB Wülfrath. Mit dem 17:17 haben die Bonnerinnen im Rückspiel noch alle Chancen.

Von Jörn Kozel, 07.05.2017

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Sporthalle in der Ringstrasse trennten sich die Damen des TSV Bonn rrh. und des TB Wülfrath im Relegationshinspiel um den Aufstieg in die 3. Bundesliga mit 17:17 (8:8). Nach dem 5:3 und 7:5 wenige Minuten vor der Halbzeit, verpassten es die Bonnerinnen, aus der Führung Kapital zu schlagen. „Die Chancen, sich weiter abzusetzen, waren vorhanden. Gegen einen wirklich guten Gegner, darf man sich aber keine Fehler erlauben. Die haben wir aber gemacht“, musste TSV-Trainer Jochen Scheler dann mit ansehen, wie die Gäste jeweils zum 5:5 und 7:7 ausglichen.

Nach dem Wechsel blieb es bis zum 12:13 aus Sicht des TSV ausgeglichen. Drei schnelle Wülfrather Treffer brachten die Gäste erstmalig mit vier Toren in Front. Der TSV zeigte aber in den Schlussminuten große Moral und verkürzte auf 15:17 und in den letzten 30 Sekunden gelangen noch zwei Treffer zum insgesamt verdienten Ausgleich. „Meine Mannschaft hat sich nicht aufgegeben und an ihre Chance geglaubt. Wir haben gesehen, dass wir mithalten können. Allerdings müssen wir uns im Rückspiel besonders gegen die kompakte 6:0 Abwehr steigern“, sieht Scheler nach dem Hinspiel durchaus Chancen, das Rückspiel ebenfalls offen zu gestalten und mit ein wenig Glück sogar zu gewinnen.

TSV Bonn rrh.: Zander, Cajetan (beide Tor), Heck, Klingenberg (5/4 Tore), Senel (1), Simons, Behrens (5), Radimsky, Karatanassis (2), Sauter, Berger, Wilhelms (2), Grabowsky, Lübke (2)