Köln Marathon 2017

Köln. Am Sonntagmorgen sind mehr als 25.000 Teilnehmer beim RheinEnergie Marathon in Köln gestartet. Ein Halbmarathonläufer ist auf der Strecke zusammengebrochen und im Krankenhaus verstorben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2017

Am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr fiel der Startschuss zum Halbmarathon in Köln. Tausende Läufer liefen die 21,0975 Kilometer Strecke durch verschiedene Ortsteile. Das Herbstwetter zeigte sich von der schönsten Seite, dennoch wird der RheinEnergie Marathon von einer traurigen Meldung überschattet. Ein Halbmarathonläufer ist bei Kilometer elf zusammengebrochen und kurze Zeit später im Krankenhaus verstorben. „Wir bedauern den tragischen Tod des Läufers sehr. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden.“, so der Geschäftsführer der Köln Marathon Veranstaltungs-und Werbe GmbH, Markus Frisch.

Hendrik Pfeiffer gewinnt und erfüllt EM-Norm

Den Marathon, mit einer Streckenlänge von 42,195 Kilometern, hat Hendrik Pfeiffer vom TV Wattenscheid gewonnen. Mit seiner Siegerzeit von 2:13:39 Stunden unterbot der 24-Jährige am Sonntag zudem die Norm für die Europameisterschaften 2018 in Berlin. Pfeiffers Sieg war der erste eines deutschen Läufers in Köln seit Carsten Eich 1998. Gewinnerin des Frauen-Marathons wurde Rebecca Robisch aus Fürth. Für sie wurden 2:42:59 Stunden gestoppt. In den Halbmarathonläufen siegten der Rehlinger Tobias Blum in 1:05:39 und Sabrina Mockenhaupt aus Hamburg in 1:12:02 Stunden. (Mit Material von dpa)