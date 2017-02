Handball-Oberliga

05.02.2017 Siebengebirge. In der Oberliga gewannen die Handballer der HSG Siebengebirge verdient mit 28:24 (13:10) bei der Reserve des Longericher SC.

Mit dem Erfolg beim Tabellendritten hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoffmann eine Woche vor dem Duell mit dem Tabellenführer BTB Aachen die erste Bewährungsprobe bestanden. „Ich bin heilfroh, dass wir diese schwierige Aufgabe gemeistert haben. Jetzt können wir uns auf das Gipfeltreffen mit Aachen vorbereiten“, sagte Hoffmann nach dem wichtigen Erfolg.

Nach einem guten Start und einer schnellen 3:1-Führung der HSG blieb das Match aber in der Folge bis zum 9:9 ein Duell auf Augenhöhe. Kurz vor dem Seitenwechsel gelangen der HSG noch vier schnelle Treffer zur verdienten Pausenführung. Die Siebengebirgler zeigten besonders in der von Willi Meiling und Nils Grunwald hervorragend organisierten Defensive eine starke Leistung. Lediglich mit dem zehnfachen Longericher Torschützen Jörn Klinnert hatte die HSG so ihre liebe Mühe.

Dafür ließen die Gäste aber alle anderen Longericher nicht zur Entfaltung kommen. „Das war auch definitiv der Grundstein zum Erfolg. Im Angriff haben wir allerdings bis kurz vor der Pause große Schwierigkeiten mit der starken 3:2:1-Abwehr der Longericher gehabt. Mit zunehmender Spieldauer hat meine Mannschaft dann aber immer bessere Lösungen gefunden“, freute sich Hoffmann über die Leistungssteigerung nach der Pause.

Trotz der besseren Offensivleistung musste der Coach der Siebengebirgler jedoch bis kurz vor dem Ende um den Erfolg bangen, denn wie schon vor der Pause blieb es bei einer umkämpften und spannenden Begegnung. Die HSG lag zwar zumeist mit einem bis zwei Toren in Führung, aber entscheidend absetzen konnten sich die Siebengebirgler erst nach einer 24:23-Führung wenige Minuten vor Schluss. Zwei Treffer zum 26:23 ebneten den Siebengebirglern dann den Weg zum Erfolg. (Jörn Kozel)