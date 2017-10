Handball-Regionalliga

Rhein-Sieg-Kreis. In der Regionalliga haben die Handballer der HSG Siebengebirge das Auswärtsspiel beim TV Jahn Wahn mit 22:28 verloren. Dabei zeigte sich die HSG trotz einer längeren Führung in der Offensive unkonzentriert und fahrig.

Von Jörn Kozel, 22.10.2017

Den besseren Start erwischten die Hausherren, die ein schnelles 5:2 vorlegten. Gestützt auf eine starke Abwehrleistung, erkämpften sich die Siebengebirgler jedoch eine 9:7-Führung. Zur Pause hatte der knappe Vorsprung noch Bestand, und Bjarne Steinhaus brachte seine Farben in der 35. Minute erstmalig mit drei Toren in Front (17:14).

„Das spiegelt aber nicht den Spielverlauf wider. Wir haben viel zu unkonzentriert abgeschlossen und eine Menge Abspielfehler produziert. Insgesamt war unser Angriffsspiel nicht mehr als Stückwerk. Unsere Abwehr hingegen hat hervorragend gearbeitet und im gebundenen Spiel kaum etwas zugelassen“, sagte HSG-Trainer Sebastian Hoffmann. Viele Gegentore resultierten aus Fehlern in der Offensive, die Wahn per Tempogegenstoß eiskalt ausnutzte.

Trotz der Unzulänglichkeiten im Angriff lagen die Grün-Blauen in der 45. Minute immer noch mit einem Tor in Führung (22:21). Dann brachen die Gäste aber ein. Der starke Wahner Torhüter Oliver Kierdorf vereitelte eine Vielzahl bester Einwurfmöglichkeiten der HSG-Werfer und wurde für die Hausherren so zum Matchwinner.

Symptomatisch für den gebrauchten Tag der Siebengebirgler war eine Überzahlsituation. Wahn wechselte den Torhüter aus und brachte den sechsten Feldspieler. Den Gästen gelang eine Balleroberung, doch niemand bemerkte, dass das Wahner Gehäuse noch leer war. Die HSG vertändelte den Ball und kassierte in Überzahl einen weiteren Gegentreffer per Gegenstoß.

„Das war für mich der Knackpunkt“, meinte Hoffmann. Seine Mannschaft erarbeitete sich in den letzten 15 Minuten zwar noch einige Chancen, doch der Wahner Schlussmann stellte an diesem Tag ein unüberwindbares Hindernis dar.

HSG Siebengebirge: Adeyemi, Schultze (beide Tor), Steinhaus (6 Tore), Schulz (6), Willcke (2/2), Heldmann (1), Tebbe (1), Kirfel (1), Grunwald (3), Meiling, Zächerl (1), Stöcker (1), Telohe.