Handball-Oberliga

Rhein-Sieg. Die Handballer der HSG Siebengebirge bezwangen in der Oberliga nach einer über weite Strecken dürftigen Vorstellung den TSV Bayer Dormagen II mit 25:20 (10:12). Dabei wurden die Zuschauer am Sonnenhügel gut 35 Minuten auf eine harte Geduldsprobe gestellt.

Von Jörn Kozel, 09.04.2017

Bis zum 12:14 waren die Gäste am Drücker und führten immer mit ein bis drei Toren Differenz. Allerdings lag dies nicht an der überragenden Spielweise der Dormagener Reserve, sondern vielmehr am holprigen Auftritt der Hausherren, die sich in vielen Situationen selbst im Weg standen. In der Defensive zeigte die HSG zwar die gewohnt gute Leistung, doch der Schuh drückte eindeutig im Angriff.

„Das war eine einzige Katastrophe. Meine Mannschaft hat extrem viele Fehler im Ballvortrag produziert und eine Unmenge bester Chancen leichtfertig vergeben. Ich hatte große Zweifel, ob wir das Spiel noch drehen können“, meinte HSG-Coach Sebastian Hoffmann. Dann brachte er Rückraumspieler Alexander Telohe, der mit vier Treffern maßgeblichen Anteil hatte, dass sich die Siebengebirgler stabilisierten.

Kurze Zeit später war beim Stand von 20:14 die Vorentscheidung gefallen. Dormagen konnte in der Folge zwar noch auf 17:20 und wenig später auf 19:22 verkürzen, doch die nun deutlich sicherer agierenden Blau-Grünen brachten den Erfolg über die Zeit.

„Die Tore von Alexander Telohe waren die Initialzündung, die wir gebraucht haben“, freute sich Hoffmann. Das Fernduell mit BTB Aachen geht nach den Osterferien damit in die nächste Runde. Aachen muss die unangenehme Aufgabe beim SSV Nümbrecht meistern, die HSG gastiert beim HSV Bocklemünd.

HSG Siebengebirge: Adeyemi (1 Tor), Schultze (beide Tor), Zächerl, Grunwald (1), Telohe (4), Willcke (2/1), Stöcker, Meiling (3), Kirfel (1), Schulz (6), Heldmann (1), Steinhaus, Beckers (2), Margraf (4).