Rhein-Sieg-Kreis. In der Handball-Regionalliga gelang den Herren der HSG Siebengebirge am heimischen Sonnenhügel ein ungefährdeter 38:29 (19:14)-Erfolg gegen die Bundesligareserve von TuSEM Essen.

Von Jörn Kozel, 10.12.2017

Die Partie begann allerdings sehr zerfahren mit leichten Vorteilen für die Gäste. Beide Mannschaften überboten sich zunächst an technischen Fehlern und vermeidbaren Ballverlusten, sodass ein richtiger Spielfluss gar nicht erst aufkommen wollte.

Der TuSEM wusste zunächst die Abstimmungsprobleme in der HSG-Defensive zu nutzen und legte zum 4:2 und wenig später zum 5:3 vor. „Dann haben wir uns aber in der Deckung deutlich gesteigert, und Hendrik Schultze im Tor war ein starker Rückhalt“, lobte HSG-Trainer Sebastian Hoffmann seinen Schlussmann, der im gesamten Spielverlauf eine Vielzahl guter Chancen der Gäste zunichte machte.

Zwei Treffer von Alexander Telohe brachten die erste Zwei-Tore-Führung der Siebengebirgler (8:6/ 15. Minute). In der Folgezeit waren es dann die Grün-Blauen, die die Abstimmungsprobleme der Gästeabwehr schonungslos aufdeckten. Immer wieder gelangen Durchbrüche der Rückraumspieler, oder aber die beiden starken Kreisläufer André Kirfel und Oliver Dziendziol profitierten von den exzellenten Anspielen von Edgar Schulz und seinen Teamkollegen. Nach der 13:10-Führung konnten die Gäste zwar noch einmal bis auf 12:13 verkürzen, doch bereits zur Pause stand eine sichere 19:14-Führung der Gastgeber auf der Anzeigetafel.

Bemühungen des Gegners blieben ohne Erfolg

Viele Zuschauer in der Halle wollten in der Pause aber dennoch noch nicht an eine Vorentscheidung denken, denn im letzten Heimspiel führte die HSG gegen Adler Königshof mit 14:8, um schließlich im zweiten Spielabschnitt komplett einzubrechen und das Match noch abzugeben. Daraus aber hatten die Hausherren offensichtlich gelernt: Binnen sieben Minuten gelangen den Siebengebirglern diesmal fünf Treffer in Serie zum 24:14.

Essen versuchte es in der Folge mit einer wesentlich offensiver ausgerichteten Deckung und nachher auch mit einer offenen Manndeckung, um den Spielfluss der HSG irgendwie zu stören oder zu unterbinden, doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg: Die Führung der Siebengebirgler blieb konstant.

„Meine Spieler haben entweder einfache Tore über die erste und zweite Welle erzielt oder aber im gebundenen Spiel immer wieder die richtigen Lösungen gefunden. Die Essener haben es uns zwar auch nicht wirklich schwer gemacht, aber wir haben auch eine wirklich gute Leistung gezeigt“, konnte sich Sebastian Hoffmann spätestens nach dem 33:22 durch Bastian Willcke neun Minuten vor dem Ende ganz entspannt zurücklehnen.

In den letzten Minuten der Begegnung gelang den Gästen gegen deutlich zurücksteckende Siebengebirgler lediglich noch ein wenig Ergebniskosmetik.

HSG Siebengebirge: Adeyemi, Schultze (1 Tor) (beide Tor), Schulz (3 Tore), Willcke (5), Heldmann (1), Tebbe (2), Kirfel (3), Grunwald, Zächerl (5/3), Stöcker (2), Telohe (6), Mondry (2), O. Dziendziol (6), Meiling (2).