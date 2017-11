Handball-Regionalliga

Rhein-Sieg-Kreis. Im fünften Anlauf hat es endlich geklappt. Nach bislang 1:7 Punkten in der Fremde gelang den Regionalliga-Handballern der HSG Siebengebirge beim Weidener TV mit 27:25 (15:13) der erste Auswärtssieg dieser Spielzeit.

Von Jörn Kozel, 12.11.2017

Trainer Sebastian Hoffmann war dann auch dementsprechend erleichtert. „In erster Linie freue ich mich für meine Spieler, die sich endlich auch auswärts belohnt haben. Wir haben ohne große Schwankungen gespielt und fast über die gesamte Distanz geführt“, sprach er von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft.

In der Anfangsphase glichen die Siebengebirgler immer wieder knappe Führungen der Hausherren aus und gingen beim Stand von 5:4 erstmals selbst in Führung. In der 23. Minute lag die HSG mit 10:9 vorn und setzte sich in der Folge durch einen Treffer von Bjarne Steinhaus und einen Doppelschlag von Edgar Schulz erstmalig etwas deutlicher ab. Weiden steckte aber nicht auf und glich zum 13:13 aus, doch erneut trafen Steinhaus und Schulz zur Pausenführung.

Nach dem Wechsel gerieten die Grün-Blauen nicht mehr ins Hintreffen. „Die Abwehr hat nur noch wenig zugelassen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Offensiv haben wir teilweise sehr stark agiert, es gab aber auch Phasen mit einigen Fehlern“, erklärte Hoffmann.

Diese Phasen gab es immer dann, wenn die HSG mit zwei oder drei Toren führte und sich weiter hätte absetzen können. Ungenauigkeiten im Ballvortrag oder schlecht vorbereitete Abschlüsse führten dazu, dass Weiden im Spiel blieb. So auch in der Endphase, als die Hausherren offensiv verteidigten und den 22:25-Rückstand (57.) binnen einer knappen Minute bis auf 24:25 verkürzten.

Das Spiel war wieder offen, doch die Grün-Blauen behielten die Nerven und zogen durch Willi Meiling wieder mit zwei Toren in Front. Weiden verkürzte 40 Sekunden vor dem Ende erneut, kassierte aber wenig später eine Zeitstrafe. In Überzahl sorgte Malte Mondry für die endgültige Entscheidung.

HSG Siebengebirge: Adeyemi, Schultze (beide Tor), Steinhaus (4/1 Tore), Schulz (5), Willcke (2), Heldmann (1), Kirfel, Grunwald (2), Meiling (2), Stöcker, Tebbe (3), Zächerl, Telohe (3), Mondry (5).