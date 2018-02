Handball-Regionalliga

Rhein-Sieg-Kreis. Der Handball-Regionalligist HSG Siebengebirge baut auf seine jüngste starke Auswärtsbilanz. Die Spieler Steinhaus und Grunwald fehlen im Nachholspiel.

Von Jörn Kozel, 07.02.2018

Am Mittwoch um 20.15 Uhr müssen die Regionalliga-Handballer der HSG Siebengebirge zum Nachholspiel des 15. Spieltages bei der SG Ratingen antreten. Der Grund für die Verlegung vom ursprünglichen Termin Mitte Januar heißt Ace Jonovski.

Der Ratinger Abwehrchef ist mazedonischer Nationalspieler und nahm an der Europameisterschaft in Kroatien teil. Daher wurde der Ratinger Spielplan in den letzten Wochen gehörig durcheinandergewirbelt. Vor Weihnachten mussten die vor der Saison hoch gehandelten Gastgeber – Ratingen ist aktuell Tabellendritter – noch eine kleinere Durststrecke verkraften und sich mit einer eher bescheidenen Ausbeute von 2:6 Punkten begnügen. In den vergangenen acht Tagen gelangen jedoch zwei Erfolge, sodass sich die HSG auf einen Gegner einstellen kann, der wieder zu alter Form gefunden hat.

„Die SG wird alles daransetzen, den positiven Trend weiterzuführen, wird hochmotiviert sein und ist personell extrem stark besetzt“, weiß HSG-Trainer Sebastian Hoffmann nicht nur um die Qualitäten eines Ace Jonovski.

Fast der komplette Ratinger Kader hat zumindest schon in der 3. Bundesliga gespielt. Herausragende Akteure sind Spielgestalter Simon Breuer und Linksaußen Ben Schütte. Was die Hausherren zu leisten imstande sind, haben sie beim deutlichen Erfolg in Bonn eindrucksvoll bewiesen. Die SG ließ dem Tabellenführer in eigener Halle keine Chance und gewannklar.

„Unsere Defensive wird eine überdurchschnittliche Leistung zeigen müssen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Im Angriff müssen wir einfache Fehler vermeiden, ansonsten wird uns der starke Gegenstoß überrollen“, sieht Hoffmann sein Team in der Rolle des Außenseiters. Allerdings reisen die Grün-Blauen dennoch selbstbewusst nach Ratingen. Eine in den zurückliegenden Spielen gute Auswärtsbilanz von 6:2 Punkten und die starken Auftritte in eigener Halle bei der knappen Niederlage gegen Spitzenreiter Bonn und beim Erfolg gegen Opladen wecken bei Hoffmann und seinem Team Begehrlichkeiten, zumal die HSG nach Minuspunkten im Tableau lediglich einen Platz hinter den Hausherren rangiert.

Allerdings ist die personelle Situation der Grün-Blauen alles andere als günstig. Bei Rückraumspieler Bjarne Steinhaus ist die alte Adduktorenverletzung erneut aufgebrochen. Ihm droht nun eine längere Pause. Er wird in Ratingen neben dem erkrankten Kreisläufer Nils Grunwald definitiv fehlen. Hinzu kommen große Fragezeichen hinter dem Einsatz der beiden Rechtsaußen Timo Stöcker und Neuzugang Nils Ellmann. Für beide könnte ein Einsatz nach überstandenem grippalem Infekt noch zu früh kommen.