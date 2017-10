Handball-Regionalliga

Siebengebirge. Den Handballern der HSG Siebengebirge ist auch im dritten Auswärtsspiel der Regionalliga kein Sieg gelungen. Beim TV Aldekerk gab der Aufsteiger eine Führung aus der Hand und verlor letztlich mit 33:35.

Von Jörn Kozel, 08.10.2017

Die Regionalligahandballer der HSG Siebengebirge bleiben nach der 33:35 (18:15)-Niederlage beim TV Aldekerk in fremder Halle immer noch ohne doppelten Punktgewinn. Dabei fühlte sich Coach Sebastian Hoffmann nach Spielende so, alles wenn er das Geschehen schon mehrmals erlebt hätte. „Erneut haben wir dominiert und den Gegner über weite Strecken des Spiels im Griff gehabt und erneut stehen wir am Ende mit leeren Händen da“, gab ein frustrierter Hoffmann nach Spielende zu Protokoll.

Zunächst verlief die Begegnung ausgeglichen. Die HSG hatte in der Anfangsphase Probleme mit dem Rückzug und musste den ein oder anderen Treffer per Tempogegenstoß hinnehmen. Mit zunehmender Spieldauer jedoch stabilisierten sich die Grün-Blauen. Aus einer sicheren Defensive heraus gelangen der HSG selbst Treffer aus der 1. und 2. Welle. Im gebundenen Spiel wusste an diesem Abend besonders Rückraumspieler Bjarne Steinhaus zu überzeugen. Der Youngster erzielte nicht nur acht Tore, sondern zeigte auch in der Defensive eine starke Leistung.

Siebengebirge führte nach zwölf Minuten mit 7:5 und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich zum 8:8 und 9:9 nicht aus der Ruhe bringen. In der 21. Minute führten die Gäste sogar erstmalig mit vier Toren Differenz (13:9). Diese Führung hatte bis zum 24:20 Bestand, ehe eine doppelte Unterzahl, Timo Stöcker und Felix Heldmann mussten die Strafbank drücken, die HSG ein wenig aus dem Konzept brachte. Aldekerk wusste die Gunst der Stunde zu nutzen und verkürzte auf 23:25 und wenig später auf 25:26 (48. Minute).

Siebengebirgler verlieren den Faden

Angetrieben vom Publikum wurden die Hausherren nun stärker und die Hoffmann-Sieben agierte nun immer ängstlicher und mutloser. Trotzdem verteidigten die Siebengebirgler die Führung bis zum 30:29 knapp sieben Minuten vor dem Ende. „Dann haben meine Spieler komplett den Faden verloren. Jeder wollte es richtig machen, aber verkrampfte zusehens. Aus dieser Negativspirale sind wir, wie auch schon in den letzten Spielen, nicht mehr herausgekommen“, musste Hoffmann dann mitansehen, wie sich Aldekerk entscheidend auf 34:30 (59. Minute) absetzen konnte.

Nach dem dritten Auswärtsspiel ohne Sieg bleibt beim Trainer aber die Gewissheit, dass sein Team jedem Gegner ernsthafte Schwierigkeiten bereiten kann. „Darauf müssen wir aufbauen und ich bin mir sicher, dass wir uns bald wieder mit einem Erfolg belohnen werden“, blickt Hoffmann den nächsten Spielen optimistisch entgegen.

HSG Siebengebirge: Adeyemi, Schultze (beide Tor), Mondry (4 Tore), Steinhaus (8), Schulz (4), Willcke, Heldmann, Tebbe (1), Kirfel (2), Grunwald (3), Meiling (6), Zächerl (1/1), Telohe (3), Stöcker (1).