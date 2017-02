Handball-Regionalliga

03.02.2017 Bonn. Das Team von Trainer Dietmar Schwolow empfängt den Pulheimer SC - ein Team, das ordentlich gestartet ist und dann durchgereicht wurde. Dahinter rangiert nur noch der Gegner des TSV: Borussia Mönchengladbach.

Am 15. Spieltag haben die Bonner Handballer in der Regionalliga Nordrhein Heimrecht und erwarten als zumindest leichte Favoriten Mannschaften vom Tabellenende. Dabei will die HSG Rheinbach/Wormersdorf gegen den Pulheimer SC Revanche für die knappe Niederlage im Hinspiel. Der TSV Bonn rrh. will den Negativtrend mit drei Niederlagen in den letzten vier Spielen durch eine Wiederholung des Hinspielsieges gegen Borussia Mönchengladbach stoppen.

HSG Rheinbach/Wormersdorf - Pulheimer SC (Samstag, 19 Uhr, Gymnasium Berliner Straße, Rheinbach): In der Oberliga Mittelrhein belegten die Pulheimer „Hornets“ in der Abschlusstabelle den dritten Platz, drei Punkte vor der HSG, das Hinspiel gewannen sie 22:21 aufgrund einer miserablen Rheinbacher Wurfausbeute. Doch danach holte der PSC nur noch fünf Punkte, verlor die letzten fünf Spiele und wurde bis auf den vorletzten Tabellenplatz durchgereicht. Ein Grund für diesem Absturz ist sicherlich das große Verletzungspech, denn ständig fielen Leistungsträger aus. Am letzten Spieltag erwischte es Linkshänder Jan Giesen, den auch in dieser Saison bisher erfolgreichsten Torschützen, der mit einem Handbruch nun für längere Zeit ausfällt. Dennoch verfügt die Truppe des Trainerduos Kelvin Tacke und Manfred Zybarth über genügend Qualität, um für eine unliebsame Überraschung bei der auf den sechsten Rang vorgerückten HSG zu sorgen und sich in der Endabrechnung noch von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Ein Wiedersehen gibt es mit Holger Liedolt, der in Rheinbach das Tor hütete und als Torwarttrainer tätig war.

In der Verfassung des letzten Spiels, in dem die Abwehr wieder eine beeindruckende Stabilität zeigte und auch der Angriff trotz des frühzeitigen Ausfalls von Florian Feindt überzeugte, liegt die Favoritenrolle allerdings bei der HSG. Mit seinen dreizehn Toren gegen Wahn machte René Lönenbach einen großen Sprung auf den dritten Platz in der Torschützenliste der Liga. HSG-Trainer Dietmar Schwolow hofft, die in Wahn erfolgreiche Besetzung aufbieten zu können. Ein großes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des angeschlagenen Florian Feindt. Weiter im Kader ist Neuzugang Niclas Gleich. Der A-Jugendliche gab am letzten Spieltag sein Debüt in der Regionalligamannschaft.

TSV Bonn rrh. - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße): Das Hinspiel knapp 27:26 gewonnen, der Gegner Schlusslicht der Liga mit nur einem Sieg am zehnten Spieltag gegen den Vorletzten Pulheimer SC; es spricht einiges für einen Heimsieg des fünftplatzierten TSV. Doch einen Großteil der Spiele hat die Borussia nur knapp verloren, hielt im letzten Spiel gegen den VfB Homberg über weite Strecken mit und zeigte eine durchaus ansprechende Leistung Daher warnt TSV-Trainer David Röhrig: „Die Borussia hat acht Spiele mit weniger als drei Toren Unterschied verloren, selten gab es deutliche Niederlagen. Das bedeutet, dass die Mannschaft in den meisten Begegnungen auf Augenhöhe war. Wenn man mal einen Negativlauf hat, dann gehen eben oft knappe Spiele verloren. Das wird bestimmt kein Selbstläufer.“ Herausragender Torschütze der Borussia ist Linksaußen Daniel Panitz, der mit 87 Toren den dritten Platz in der Torschützenliste der Liga belegt, dabei nur ein Tor weniger aus dem Feld als der mit 94 Toren führende Beueler Thomas Onnebrink erzielt hat. Zu beachten sind auch die Rückraumspieler Nicolas Zidorn und Tobias Eickmanns. Röhrig muss wie zuletzt auch auf die verletzungsbedingt fehlenden Christopher Röhrig und Julius Palmen verzichten.

Mittlerweile ist beim TSV die Kaderzusammenstellung der nächsten Saison schon weit fortgeschritten. Bis auf den nach Essen umziehenden Torwart Christian Ridder wird der aktuelle Kader wohl auch der nächsten Saison zusammenbleiben. Trainer Röhrig hat sich Bedenkzeit erbeten, ob er weitermacht, will sich bis Ende Februar entscheiden. (Uwe Albrecht)