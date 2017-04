bonn. Baseball-Bundesligist Bonn Capitals startet am Wochenende mit Heimspielen gegen Hamburg in die Saison. Nationalspieler Markus Solbach steht erstmals auf dem Wurfhügel.

Von Thomas Heinen, 06.04.2017

Neun Tage Italien und eine um eine Woche längere Vorbereitung machten so richtig Lust auf den Saisonauftakt. Baseball-Bundesligist Bonn Capitals startet am Samstag (15 Uhr) und Sonntag (13 Uhr) im heimischen Rheinauenstadion gegen die Hamburg Stealers in die neue Saison. Gleich nach dem unerwartet klaren Halbfinalaus im September 2016 gegen Regensburg richtete Capitals-Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert den Blick auf die neue Spielzeit. Am Saisonziel hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert: „Wir wollen ins Finale“, sagt Roper-Hubbert, der mit einem fast unveränderten Kader in die neue Spielzeit startet.

Zuwachs erhielt lediglich die Riege der Pitcher. Endlich für die Capitals auf dem Wurfhügel steht der deutsche Nationalspieler und US-Export Markus Solbach, der bereits in den Vorjahren für die Bonner werfen sollte. Das Vergnügen ist allerdings begrenzt. Ende April verabschiedet sich Solbach wieder in die USA, will aber spätestens zum Start der Playoffs wieder zurück in Bonn sein. Solbach schafft um die 90 Meilen und gehört damit zu den wurfstärksten Pitchern überhaupt.

Verstärkung Nummer zwei auf dem Wurfhügel heißt Angelo Paulino. Der erfahrene Importspieler aus der Dominikanischen Republik soll jeweils im zweiten Spiel eines Wochenendes zum Einsatz kommen. „Dank der neuen Pitcher habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich einen Links- oder Rechtshänder einsetze“, sagt Roper-Hubbert. Denn auch Linkshänder Wilson Lee bleibt den Caps erhalten. Zurück auf dem Wurfhügel ist zudem Nationalspieler Max Schmitz, der nach einem Kreuzbandriss die vergangene Saison fast komplett verpasst hatte. Insgesamt ist der Konkurrenzkampf um die Einsatzzeiten größer geworden. „Das zwingt jeden Spieler dazu, konstante Leistungen zu zeigen. Und es macht nicht nur jeden Spieler, sondern insgesamt das Team besser“, meint der Spielertrainer der Capitals.

Der erste Gegner aus Hamburg zählt neben den „üblichen Verdächtigen“ wie Paderborn und Solingen zu den größten Konkurrenten im Kampf um die Playoffs. Ein neuer Spielmodus macht den Weg zum deutschen Meistertitel noch etwas schwieriger. Vor den Playoffs spielen die jeweils vier Besten aus der Süd- und Nordgruppe der Bundesliga in sogenannten Interleague Games gegeneinander. Die Ergebnisse sind relevant für die Schlussplatzierungen vor den Playoffs. Nach einer Neuordnung der zweiten und dritten Ligen findet sich die 2. Mannschaft der Capitals in der 2. Bundesliga Nordwest wieder.

Die Heimspiele der Capitals werden im Livestream unter www.sportdeutschland.tv übertragen.