Nach Tod von Erik Meijs

Erik Meijs ist am 16. November verstorben.

Bonn. Die Anteilnahme ist nach dem Tod vom Beueler Badmintonspieler Erik Meijs groß. In den sozialen Medien richten viele das Wort an seine Familie und seine Lebensgefährtin.

Nachdem Erik Meijs, Kapitän der Badminton-Bundesligamannschaft BC Beuel, am Donnerstagabend seinen Verletzung erlag, trauern viele Sportvereine und Fans in den sozialen Netzwerken.

Sie wünschen den Hinterbliebenen – seiner Familie und seiner Lebensgefährtin Birgit Overzier – viel Kraft und bekunden ihre Anteilnahme an diesem Unglück. In einem Tweet heißt es: "bist und bleist ne spielerlegende [sic] im Verein". Der 26-Jährige Niederländer starb nach einem Unfall auf der A3, an dem mehrere Lkw und mehrere Pkw beteiligt waren.