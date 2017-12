2. Basketball-Bundesliga ProB

Bad Honnef. Kleine Glanzleistung, aber immerhin der fünfte Sieg in Folge und weiterhin eine sehr ansehnliche Heimspielbilanz: Die Dragons Rhöndorf haben auch das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TG s.Oliver Würzburg II mit 72:56 gewonnen.

Von Bernd Joisten, 03.12.2017

900 Fans sahen zwar bis Ende des dritten Viertels eine insgesamt zerfahrene Partie, doch letztendlich fehlten den aufopferungsvoll kämpfenden Gästen die Mittel, um Rhöndorf zu Fall zu bringen. Der Tabellenweite hat somit einen erfolgreichen Start in die Rückrunde hingelegt und kann stolze zehn Siege vorweisen. Außerdem bleiben die Rheinländer zu Hause ungeschlagen. Es war der sechste Heimerfolg im sechsten Heimspiel in der bislang so erfreulichen Saison.

„Würzburg hat uns das Leben über weite Strecken sehr schwergemacht. In einigen Situationen haben wir den richtigen Fokus vermissen lassen, was zu schlechten Entscheidungen geführt hat“, resümierte Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt. Es sei aber ein guter Lerneffekt gewesen, dass seine Spieler im Schlussabschnitt dann doch die richtigen Antworten gefunden hätten.

Dragons lassen viele Chancen ungenutzt

Rhöndorf startete furios. Als Viktor Frankl-Maus in der fünften Minute ein Steal gelang und wenige Sekunden später Thomas Michel trotz eines Foulspiels seines Gegenspielers Tim Leonhardt das 10:0 markierte, schien es eine leichte Aufgabe zu werden. Eine starke Leistung bot Rhöndorfs Center Alexander Möller. Er war in der ersten Halbzeit Herr der Körbe, steuerte in zwei Vierteln 14 Punkte bei und griff sich bis dahin sechs Rebounds. Als Möller in der elften Minute zum 17:7 traf, schien der Favorit Rhöndorf frühzeitig die Weichen zu stellen.

Würzburg gab sich aber nicht auf und kämpfte sich immer wieder heran, weil die Gastgeber in der Offensive etliche Chancen ungenutzt ließen. Als der Würzburger David-Alex Jackson in der 17. Minute einen Korbleger traf, lagen die Gäste nur noch mit 42:44 hinten.

„Meine junge Mannschaft hat über das gesamte Spiel einen tollen Kampf geliefert, was uns lange im Spiel gehalten hat. Letztlich fehlte uns am Ende die nötige Erfahrung, was sich in den vielen Ballverlusten ausdrückt“, resümierte Würzburgs Trainer Liam Flynn. Der starke Topscorer Kameron Taylor beschloss das dritte Viertel mit einer Sechs-Punkte-Führung (49:43) für die Gastgeber.

Rhöndorf legte jetzt in der Verteidigung einen Gang zu – das reichte, um den Tabellenvorletzten aus dem Tritt zu bringen. Spätestens als Taylor in der 36. Minute das 61:50 markierte, standen die Zeichen klar auf Heimsieg.

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (11 Punkte/ 2 Dreier), Taylor (22/1, 10 Rebounds, 7 Assists, 8 Steals), Blass, Vermum, Kneesch (1), Möller (18, 9 Rebounds), Koschade (1), Michel (12), Elksnis (2), Reusch, Geretzki (5/1).