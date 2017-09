Bonn. Gleich am zweiten Regionalliga-Spieltag kommt es in Beuel zum Duell zwischen TSV Bonn und TV Rheinbach.

Von Uwe Albrecht, 16.09.2017

Bereits am zweiten Spieltag kommt es in der Regionalliga zum von den Handballfans der Region mit Spannung erwarteten Bonner Gipfeltreffen zwischen den Handballern der TSV Bonn und des TV Rheinbach M 1883. Anwurf ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle Ringstraße in Beuel. In der letzten Saison gab es trotz einer leichten Favoritenstellung der in der Tabelle damals besser platzierten Beueler in beiden Spielen keinen Sieger. Auch am Samstag ist der Ausgang völlig offen, wenn auch der ausgeglichener besetzte Kader und der Heimvorteil in der engen Beueler Sporthalle für die TSV sprechen.

Beide Mannschaften starteten mit einem Sieg in die neue Saison, wobei der 26:25-Auswärtserfolg der TSV beim bisherigen Angstgegner TV Jahn Köln-Wahn ein starkes Ausrufezeichen setzt. Das 27:24 des RTV gegen die Zweitvertretung des Bergischen Handball Clubs (BHC) ist in die Kategorie Arbeitssieg einzuordnen, wobei die Rheinbacher nach schwachem Beginn vor allen Dingen über den Kampf zu einer verbesserten Abwehrleistung fanden. In der letzten Saison trennten sich die Kontrahenten mit 26:26 in Rheinbach in einem richtig guten Spiel und 24:24 in Beuel jeweils leistungsgerecht unentschieden.

Beide Trainer haben großen Respekt vor dem Gegner. So hält TSV-Trainer David Röhrig große Stücke auf die Rheinbacher Abwehr, der zweitbesten in der letzten Saison hinter dem Meister Bergische Panther. Für RTV-Trainer Dietmar Schwolow haben der ausgeglichene Beueler Kader mit dem stark besetzten Rückraum und das flexible Abwehrverhalten das Potenzial einer Spitzenmannschaft. Beide Mannschaften können nicht in Bestbesetzung auflaufen. Röhrig muss mit seinem Bruder Simon Röhrig, der sich noch im Urlaub befindet und Fabian Struif, der beruflich im Ausland unterwegs ist, auf zwei starke Rückraumspieler verzichten. Schwolow lässt ebenfalls die Truppe vom ersten Spiel auflaufen, da Neuzugang Christian Dobbelstein erst im Oktober ins Training einsteigen wird.