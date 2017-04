2. Basketball-Bundesliga

BAD HONNEF. Showdown in Rhöndorf: Mit einem Sieg gegen Leipzig sind die Dragons gerettet.

Von Bernd Joisten, 15.04.2017

Jetzt ist die Zeit, mit einem Sieg am Samstagabend im fünften Spiel der Abstiegsrunde in der zweiten Basketball-Bundesliga die Klasse zu halten. Wenn um 19 Uhr in der Sporthalle am Menzenberg die Uni Riesen Leipzig auf die Dragons Rhöndorf treffen, dann geht es für beide Mannschaften um viel. Eines der beiden Teams steigt nach dem sechsten Spieltag der Playdowns in die Regionalliga ab und muss sich dann zukünftig erst einmal im Amateursport aufhalten. Die Sachsen müssen unbedingt gewinnen und dann auch ihr letztes Spiel gegen Nördlingen für sich entscheiden, um weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Gewinnt Rhöndorf gegen Leipzig oder am letzten Spieltag gegen die Licher BasketBären, sind die Rheinländer gerettet. Verliert Rhöndorf beide Spiele und Leipzig siegt zweimal, sind die Sachsen gerettet.

Im Internet kursierten Gerüchte und Falschmeldungen, dass Leipzig durch den Punktabzug wegen Zahlungsschwierigkeiten automatisch alle direkten Vergleiche verloren hätte. Doch das stimmt nicht. Sind Rhöndorf und Leipzig am Ende punktgleich, halten die Leipziger die Klasse. Doch so weit wollen es die Dragons nicht kommen lassen. Am Samstag möchten die Drachen mit großer Fanunterstützung endlich den ersehnten Klassenerhalt schaffen. Alle negativen Aspekte der letzten Wochen sind ausgeblendet. Jetzt zählt nur das Duell an diesem Samstag gegen die Ostdeutschen. Dazu müssen alle Spieler im Kollektiv entschlossen agieren.

Mit dabei ist auch wieder Yannik Kneesch, der Rhöndorf auf den großen Positionen verstärkt. Dort lief am vergangenen Wochenende bei der Niederlage in Nördlingen zu wenig. Er spielte in der vergangenen Saison stark in der Regionalliga bei den Telekom Baskets Bonn II, ist Pro-B-Liga-erfahren und hat in Bonn 53 Prozent seiner Dreipunktewürfe in dieser Saison getroffen. Er könnte entscheidende Hilfe leisten. Man darf gespannt sein, wie Coach Thomas Roijakkers den 21-Jährigen einsetzen wird.

Viel mehr Spielanteile als bisher hat Patrick Reusch unter dem neuen Coach bekommen. Er soll zusammen mit Viktor Frankl-Maus die Fäden ziehen. Sowohl auf den kleinen Positionen als auch unter den Körben müssen die Rhöndorfer mutig sein und an sich glauben. Oftmals reichte in den vergangenen Wochen im letzten Viertel eine Schwächephase von drei schlechten Aktionen hintereinander, dass der Faden riss. Gegen Leipzig darf so etwas nicht wieder passieren.