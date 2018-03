Bonn. Die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn treten beim TuSEM Essen an, der im Bedarfsfall auf Profis aus der Ersten zurückgreifen kann. Beim Tabellenführer fällt Thomas Onnebrink bis April aus.

Von Uwe Albrecht, 01.03.2018

Vor einer schweren Auswärtsaufgabe stehen am Sonntag (16 Uhr, Sporthalle Margarethenhöhe, Essen) die Handballer der TSV Bonn rrh. bei der Zweitvertretung des TuSEM Essen. Der TV Rheinbach M 1883 ist spielfrei.

Obwohl die Beueler in den letzten Wochen spielerisch im Vergleich zur Hinrunde etwas schwächelten, haben sie ihre Tabellenführung in der Regionalliga Nordrhein sogar ausbauen können. Sie führen jetzt mit drei Punkten vor der SG Langenfeld, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Der Turn- und Sportverein Essen-Margarethenhöhe (TuSEM) hat sich nach einem schwachen Start mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen vom Tabellenende abgesetzt und auf den achten Platz vorgearbeitet. Für TSV-Trainer David Röhrig ist das keine Überraschung. Er zählte die Essener vor der Saison auch aufgrund ihrer hervorragenden Nachwuchsarbeit zum erweiterten Favoritenkreis der Liga.

So gehören dem Maxikader von 35 Handballern 14 Spieler der A-Jugend-Bundesligamannschaft sowie mit Torwart Dean Christmann, Kreisspieler Lukas Ellwanger, den Rückraumspielern Florian Hinkelmann, Sam Schäfer und Luca Witzke, den Rechtsaußen Felix Käsler und Karl Roosna außerdem sieben Zweitligaspieler an, die auch wiederholt zum Einsatz gekommen sind. Im Hinspiel in Beuel waren vier Spieler der ersten Mannschaft dabei, die eine enorme individuelle Qualität auf die Platte brachten. Erfolgreichste Torschützen sind bisher die Mittelspieler Mathis Stumpf (88 Tore) und Joschua Schlüter (86 Tore) sowie Linkshänder Jordi Weisz (57 Tore).

In einer mitreißenden Partie mussten die Beueler eine ihrer besten Heimleistungen zeigen, um das Hinspiel 29:26 zu gewinnen. Am Sonntag könnte der TuSEM wieder Spieler der ersten Mannschaft, die bereits am Freitag spielt und der A-Jugend, die am Samstag ran muss, aufbieten. „Wir werden Essen bestimmt nicht unterschätzen, denn die spielerische und individuelle Qualität besonders im Rückraum ist überragend. Da mit dem Einsatz einiger A-Jugendlicher und Spieler der ersten Mannschaft zu rechnen ist, werden wir uns auf alle Eventualitäten vorbereiten“, kennt Röhrig natürlich die personellen Möglichkeiten des TuSEM.

So richtig weiß Röhrig noch nicht, mit welcher Besetzung er nach Essen fährt. Thomas Onnebrink fällt definitiv mit einem Muskelfaserriss in der Wade bis Ostern aus, Rechtsaußen Franz Krohn befindet sich auf einem längeren Auslandsaufenthalt. Dicke Fragezeichen stehen hinter dem Einsatz von Niklas Rath und Fabian Struif wegen Erkrankung und Simon Röhrig (berufliche Gründe). Ob sie spielen können, entscheidet sich erst am Spieltag. Auf jeden Fall werden die zuletzt aussetzenden David Teherov und Hans-Günter Labes wieder ins Team rücken.