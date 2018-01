BAD HONNEF. Die Mannschaft der 2. Basketballbundesliga Dragons Rhöndorf setzt in München am Samstagabend auf mannschaftliche Geschlossenheit.

Von Bernd Joisten, 27.01.2018

Nach dem begeisternden 91:74-Heimsieg gegen die Dresden Titans müssen die Dragons Rhöndorf am 18. Spieltag der 2. Basketballbundesliga Pro B wieder reisen. Der Tabellenzweite tritt an diesem Samstagabend in der Audi-Arena beim FC Bayern München Basketball II an. Das Farmteam des Bundesligisten ist momentan Neunter mit sieben Siegen und zehn Niederlagen.

„Natürlich ist eine lange Anreise wie jetzt nach München immer eine Herausforderung, aber wir werden versuchen, die Fahrt so entspannt wie möglich zu gestalten, damit wir mit dem richtigen Energielevel aufs Feld gehen können“, erklärt Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt. Man müsse sich auf einen heißen Tanz einstellen, da die Bayern im Schlussspurt noch auf ein Ticket für die Playoffs spekulieren.

Mit jedem Spieltag sind die Dragons schwerer auszurechnen

Um mindestens noch Platz acht zu erreichen, brauchen die Bajuwaren weitere Punkte. Nur ein Sieg trennt das Team vor dem anstehenden Spieltag von den vor ihnen platzierten Dresden Titans und Bayer Leverkusen. Am vergangenen Spieltag konnte die Münchner Zweitvertretung unter der Leitung des starken Trios Karim Jallow (23 Punkte), Georg Beyschlag (16 Punkte) und Marvin Ogunsipe (14 Punkte, 13 Rebounds) einen eindrucksvollen 62:80-Auswärtssieg in Schwelm einfahren.

Thomas Adelt: „Wir müssen es mit unserer mannschaftlichen Geschlossenheit schaffen, die Kreise dieser Drei einzugrenzen. Dann haben wir gute Chancen auf einen Auswärtssieg.“ Rhöndorf wird nach der starken Vorstellung gegen Dresden mit viel Selbstvertrauen auftreten. Valentin Blass, Thomas Michel, Anton Geretzki und Patrick Reusch übernehmen immer mehr Verantwortung, sodass die Dragons schwer auszurechnen sind. Zudem zeigt die Formkurve von Rhöndorfs Center Alexander Möller steil nach oben.