American Football

Bonn. Der Footballzweitligist Bonn Gamecocks ist abgestiegen. Nach dem 20:49 im letzten Punktspiel der Saison in der German Football League II gegen den Mitkonkurrenten Lübeck Cougars spielt die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Naumann in der kommenden Saison erstmals seit 2011 wieder in der Regionalliga West.

Von Thomas Heinen, 03.09.2017

Den personellen Aderlass mit einer Vielzahl von verletzten Leistungsträgern konnten die Kampfhähne am Ende nicht mehr kompensieren. Lübeck kletterte durch den Sieg auf den rettenden sechsten Platz, während die Gamecocks als Siebter mit den Essen Cardinals den schweren Gang in die Regionalliga West antreten müssen. „Natürlich ist es bitter, nach der guten Saisonvorbereitung und einem vielversprechenden Start in die Spielzeit am Ende mit leeren Händen dazustehen. Leider ist dieses Jahr so gut wie alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte“, meinte Naumann.

Im Duell der sechstplatzierten Bonner gegen den Tabellensiebten aus Schleswig-Holstein machten die Gäste rasch deutlich, dass sie den Schwung aus zuletzt zwei Siegen in Folge an den Rhein mitgenommen haben. Vor allem Cougars-Runningback Khairi Dickson war für die Bonner Defense kaum zu stoppen: Der Amerikaner brachte die Gäste zunächst mit einem Touchdown-Lauf mit 6:0 in Führung und legte im zweiten Quarter mit einem weiteren Run sowie als Empfänger eines Touchdown-Passes von Ersatz-Quarterback Julian Dohrendorf nach. Nachdem Dohrendorf auch den Kanadier Mike Kresowaty mit einem Pass-Touchdown bedienen konnte, hatten die Hanseaten schon zur Halbzeit eine komfortable 28:0-Führung herausgespielt.

Die Bonner Offense dagegen blieb in der ersten Spielhälfte nahezu wirkungslos. Es dauerte bis ins dritte Quarter, bevor die Gamecocks besser ins Spiel fanden und durch einen Touchdown-Pass ihres kanadischen Quarterbacks Drew Burko auf US-Allzweckwaffe Travis Poitier zu den ersten Punkten kamen. Als Poitier wenig später einen zweiten Touchdown fing und die Gamecocks anschließend durch eine Two-Point-Conversion von Wide Receiver Lars Borchwald auf 28:14 verkürzen konnten, keimte kurz noch einmal Hoffnung auf eine Wende auf.

Doch der Silberstreif am Horizont verschwand ebenso schnell, wie er gekommen war. Khairi Dickson antwortete für Lübeck mit seinem vierten Score des Tages und brachte anschließend auch die folgende Two-Point-Conversion zum 35:14 in der Endzone der Gastgeber unter. Spätestens mit dem 42:14 durch einen Touchdown-Run von Jamie Dale samt Extrapunkt-Kick von Dohrendorf war das Spiel endgültig entschieden. Travis Poitier sorgte mit einem sehenswerten Touchdown-Catch nach Pass von Burko noch für etwas Ergebniskosmetik zugunsten der Hausherren. „Die Planungen für die Regionalliga West werden wir sehr kurzfristig beginnen“, meinte nach dem Spiel Geschäftsführer und Pressesprecher Noël Martin Heyen.