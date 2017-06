Foul an Poitier

Bonn. Football-Zweitligist Bonn Gamecocks hat das Spitzenspiel der German Football League 2 gegen die Düsseldorf Panther nach einem insgesamt hochklassigen Duell vor rund 450 Zuschauern im Stadion Pennenfeld mit 21:49 verloren.

Von Thomas Heinen, 06.06.2017

Dabei schienen die Gastgeber auf einem guten Weg und konnten bis zum Beginn des zweiten Viertels mit dem Favoriten mithalten. Nach der Düsseldorfer Führung zum 6:0 drehten die Gamecocks jeweils nach Pass von Quarterback Drew Burko zunächst durch zwei schnelle Touchdowns der Wide Receiver Nils Dobmeier und Travis Poitier das Spiel zum 14:6. Dann aber wurden die Gäste zusehends stärker. Gleich zu Beginn des zweiten Viertels machte der Bundesligaabsteiger Ernst. Mit drei Touchdowns und einer Two-Point-Conversion sorgten die Panther für eine 27:14-Halbzeitführung.

Auch nach dem Pausentee sollte sich an den Kräfteverhältnissen nichts ändern. Die Gamecocks, deren Laufspiel an diesem Nachmittag nicht funktionierte, profitierten zwar noch einmal von einem Düsseldorfer Ballverlust - Lars Borchwald gelang dadurch der Touchdown plus Extrapunkt zum 21:33. Zu einer Wende sollten diese Punkte allerdings nicht mehr reichen. Im Gegenteil: Im letzten Viertel sorgten die Gäste mit zwei weiteren Touchdowns und zwei Conversions für die endgültige Entscheidung.

Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung von Publikumsliebling Travis Poitier, der nach einem Foul eines Panther-Spielers zunächst bewusstlos auf dem Rasen liegenblieb. Der Amerikaner konnte das Feld zwar später aus eigener Kraft verlassen, wurde aber zur Sicherheit im Krankenhaus untersucht, wo eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Entsprechend ungehalten reagierte Gamecocks-Cheftrainer Stefan Naumann. "Für die vollkommen unnötige Aktion gegen Travis Poitier habe ich keinerlei Verständnis. Schade, dass ein Team wie Düsseldorf mit seinen spielerischen Möglichkeiten zu diesen Mitteln greift."