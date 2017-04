Fußball-Mittelrheinliga

Bonn. Nach dem 4:0 beim Aufstiegsfavoriten haben die Blau-Weißen den Klassenerhalt so gut wie sicher.

18.04.2017

Von Thomas Heinen

Dass der FC Wegberg-Beeck mit sportlichen Mitteln nach dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga gleich wieder zurück in die vierte Liga will, untermauert der Mittelrheinligist mit der dazu nötigen Abgabe der Lizenzunterlagen – und nicht zuletzt mit Leistung. Gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf allerdings fand der vor Ostern noch souveräne Tabellenführer kein Mittel. Das Ergebnis: Die Elf von Trainer Giuseppe Brunetto gewann im schwer einnehmbaren Waldstadion mit 4:0 (3:0) und ließ den Aufstiegsfavoriten ratlos zurück.

Vergleichsweise bescheiden ob des starken Auftritts der Blau-Weißen klangen die Urteile der sportlich Verantwortlichen. „Hochengagiert und sehr konzentriert“, charakterisierte FC-Sportdirektor Stefan Behr-O'Hara den Galaauftritt der Gäste. Bereits nach 20 Minuten hatte Friesdorf für klare Verhältnisse gesorgt. Tiziano Lo lacono bejubelte in der 11. Minute sein siebtes Saisontor. Und ehe sich die Hausherren mit dem selbstbewussten Auftritt der Gäste arrangieren konnten, musste Stefan Zabel im Tor des FC erneut hinter sich greifen. Etienne Kamm hatte zwei Wegberger ausgetanzt und zum 2:0 vollendet (17.). Nur zwei Minuten später schlugen die Gäste erneut zu. Diesmal belohnte sich der für den gelbgesperrten Lukas Püttmann von Beginn an und dabei sehr gut spielende Metin Kizil mit dem 3:0 (19.). Da sich auch der für den ebenfalls gelb-gesperrten Kevin Biermann aufgebotene Petar Ivan Madunic als Innenverteidiger nahtlos in die Viererkette einfügte, fanden die hoch gehandelten Gastgeber kein Mittel, das Unheil abzuwenden. „Vorn haben wir diesmal effizient gespielt und hinten nichts zugelassen“, lobte Brunetto. So verpuffte auch die Wegberger Sturm-und-Drang-Phase nach der Pause, ohne großen Schaden zu hinterlassen. In der 71. Minute beseitigte Recep Kartal mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 4:0 nach Foul an Kizil letzte Zweifel. Mit neun Punkten Vorsprung auf Inde Hahn und 17 Zählern vor dem FC Hennef – für den Fall, dass nur drei Teams aus der Mittelrheinliga absteigen müssen –, hat Friesdorf den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Friesdorf: Sahin, Radschuweit, Frisch, Madunic, Kartal (75. Kilic), Hoxhaj, Kamm, Najar (73. Monongo), Biskup, Lo lacono, Kizil (80. Onema-Lohaka).