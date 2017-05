Fußball-Mittelrheinliga

In der Schlussphase kaum zu stoppen: Der Friesdorfer Tiziano Lo Iacono erzielte zwei späte Treffer. FOTO: MÜLLER

Bonn. Trotz dem zweithöchsten Saisonerfolg gegen den FC Hennef 05 mit Ex-Friesdorf-Trainer Sascha Glatzel, meint Trainer Brunetto: "Wir hatten nicht unseren besten Tag."

Von Thomas Heinen, 22.05.2017

Die Einschätzung von Giuseppe Brunetto, dem Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten FC Blau-Weiß Friesdorf, mag angesichts des 7:2 (2:2)-Erfolgs gegen den FC Inde Hahn ein wenig verwundern. „Wir hatten heute wirklich nicht unseren besten Tag“, meinte der 43-Jährige nach dem zweithöchsten Saisonerfolg, der ausgerechnet den FC Hennef 05 mit Ex-Friesdorf-Trainer Sascha Glatzel zunächst einmal auf den Nicht-Abstiegsplatz 13 hievte.

Trainer ist unzufrieden mit der ersten Hälfte

Gemeint hatte Brunetto damit die in der Tat durchwachsene erste Hälfte der Gastgeber. Allerdings rannten die Gäste nach dem Seitenwechsel eins ums andere Mal ins sprichwörtlich offene Messer und begünstigten die hohe Friesdorfer Trefferquote. Die Partie gegen den abstiegsgefährdeten Aufsteiger begann aus Sicht der Hausherrn nach Plan. Louis Andreae gelang in der 14. Minute das 1:0 für Friesdorf. Bereits im Gegenzug markierte Takato Fukuhara das 1:1. 15 Minuten später wunderten sich die Gastgeber über den 1:2-Rückstand, für den erneut Fukuhara gesorgt hatte (30).

Ein Tor, das dem bis dahin lauen Sommerkick der Hausherrn wieder Leben einhauchte, denn in der 38. Minute erzielte Suyehel Najar den 2:2-Ausgleich. Wer nun unter den knapp 200 Zuschauern an der Margaretenstraße glaubte, dass sich die Gäste mit dem einen Zähler zufriedengeben würden, sah sich getäuscht. Der Aufsteiger spielte mutig auf das 3:2 und öffnete damit die Räume, die Friesdorf im weiteren Verlauf gnadenlos ausnutzen sollte. Nach einer Ecke und per Kopf fiel zunächst das Friesdorfer 3:2 durch Petar Madunic noch nach einem ruhenden Ball. Die weiteren Treffer durch Liridon Hoxhaj (57.), Tizinao Lo Iacono (71.), Metin Kizil (84.) und erneut durch Lo Iacono (86.) zum 7:2-Endstand entsprangen jeweils dem schnellen Friesdorfer Umschaltspiel.

FC Blau-Weiß Friesdorf: Weidner, Andreae, Biermann, Madunic, Kartal, Pütz, Frisch, Kamm (46. Hoxhaj), Najar (82. Kizil), Lo Iacono, Püttmann (82. Monongo).