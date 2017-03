Deutsche Post Marathon Bonn

BONN. Der frühere 10.000-Meter-Europameister Jan Fitschen und die Schauspielerin Liz Baffoe mischen sich beim Familienfest des Bonner Sports unter die Aktiven. Sie laufen im Staffelwettbewerb Teilstrecken der klassischen 42,195-Kilometer-Distanz.

Eines stellte der Ex-Europameister von vorneherein klar: „Erwartet bitte keine 2:13 Stunden von mir. Ich bin nicht mehr im Sporternst unterwegs“, schickte Jan Fitschen zu Beginn der Pressekonferenz drei Tage vor dem 17. Deutsche Post Marathon in Bonn mit breitem Lächeln voraus. Als ob jemand das von dem inzwischen fast 40-Jährigen erwartet hätte, der im August 2006 in Göteborg mit einem Spurtsieg im EM-Finale über 10 000 Meter ein Sommermärchen des deutschen Langstreckenlaufs schrieb. 2015 beendete der Wattenscheider seine Leistungssportkarriere wegen anhaltender Fersenverletzungsprobleme, die sportliche Figur hat er behalten.

Fitschens Worte spielten auf seine persönliche Bestzeit über die klassische Distanz von 42,195 Kilometern an: Seine 2:13:10 Stunden, gelaufen 2012 in Berlin, die fast identisch sind mit dem Bonner Streckenrekord des Kenianers Vincent Kipchirchir (2:13:04 im Jahr 2008). So weit wie Fitschens Form von derlei Zeiten, so weit ist auch der Marathon in Bonn von spitzensportlichen Ambitionen entfernt.

Es werden keine Antrittsgelder gezahlt. Dennoch stehen, wenn alles gut läuft, am Sonntag immerhin die Vorjahressieger Edwin Kosgei und Prisca Kiprono aus Kenia am Start. „So sie denn wie angekündigt“, merkte der für die Athletenbetreuung zuständige Thomas Eickmann an, „am Freitag am Flughafen in Frankfurt ankommen.“ Ihnen winken 500 Euro Siegprämie plus Zeitboni.

In der Szene gilt Bonn als Genusslauf. Das Gros der bis Donnerstag gemeldeten 12 002 Teilnehmer will Freude an der Bewegung haben. Sich von Familie, Freunden und Arbeitskollegen feiern lassen. Und die Schönheit der Stadt laufend erleben.

Insofern ist Fitschen der beste Werbebotschafter, den die Bonner Organisatoren verpflichten konnten. „Ich mache es mir inzwischen etwas leichter, ich laufe ja nur noch Staffel“, sagte der 17-malige deutsche Meister und erklärte, warum er das so schön findet: „Man darf die Originalatmosphäre genießen, ohne so viel dafür tun zu müssen wie früher.“ Jeweils vier Läufer teilen sich die Gesamtstrecke von 42,195 Kilometern in Teilabschnitte von zwischen neun und zwölf Kilometern. Fitschens Teamkollegen wurden in einer Verlosung des General-Anzeigers ermittelt: Hanna Dahm aus Andernach, Thomas Scholtes aus Königswinter und Sebastian Häneli aus Hennef.

Am Sonntag um 10.30 Uhr fällt der Startschuss für die Teams, ebenso für die zahlreichen Schulstaffeln – und für die etwa 1000 Einzelläufer. Die Schnellsten des Halbmarathons (Start 8.45 Uhr), der die volle Distanz in Bonn längst als Hauptattraktion abgelöst hat, sind dann schon im Ziel. Mehr als 7000 Aktive waren bis Donnerstag für die 21,0975 Kilometer angemeldet. „Wir rechnen noch mit einigen Hundert Nachmeldungen“, sagte Kai Meesters von der veranstaltenden Agentur MMP Events. Sein Optimismus speist sich aus der günstigen Wetterprognose, die lautet: Bedeckt, aber trocken bei Temperaturen um 15 Grad. Ideales Läuferwetter also.

Schauspielerin Liz Baffoe startet wie der frühere Laufprofi Fitschen in einer Staffel. „Bonn ist meine Geburtsstadt, mit der ich viele schöne Erinnerungen verbinde“, sagte die durch ihre Auftritte in der TV-Serie „Lindenstraße“ (1995 bis 2007) bekannt gewordene 47-Jährige. Die in Bad Godesberg aufgewachsene Tochter eines ghanaischen Diplomaten und Schwester des früheren Fußballprofis Anthony Baffoe will im Herbst den Köln-Marathon wagen. Bonn ist für sie ein Test und soll so richtig Spaß machen. Warum sie zu laufen begonnen hat? „Ich bin ausgeglichener – man fühlt sich einfach wohl, wenn man läuft“, erklärte Baffoe und ergänzte: „Ich genieße es.“ Wie Ex-Profi Fitschen.

Kurzentschlossene können noch bis Samstagabend für Marathon und Halbmarathon nachmelden.

Wo? Marathon-Messe im Stadtgarten am Koblenzer Tor

Wann?

Freitag, 31. März. 10 -20 Uhr

Samstag, 1. April, 10 - 16 Uhr

Startzeiten am Sonntag, 2. April:

8.30 Uhr Inliner/Handbiker

8.45 Uhr Halbmarathon

10.30 Uhr Marathon